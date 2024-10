El Ayuntamiento de Sevilla y Facua reabren la polémica por la consulta de la Feria

La consulta sobre el modelo de la Feria tiene visos de acabar en los tribunales. El Ayuntamiento de Sevilla y Facua se han ensarzado en un cruce de acusaciones que este lunes subieron de tono. La federación de consumidores asegura que el gobierno local ha admitido irregularidades en este sondeo, celebrado en abril y que se saldó con una ajustadísima victoria del formato corto o tradicional (con la noche del alumbrado el lunes). El equipo de José Luis Sanz ha respondido acusando a la entidad que preside Rubén Sánchez de “injurias” contra los funcionarios municipales, motivo por el cual piensa ya en denuciarla en un juzgado.

La relación entre el gobierno de Sanz y Facua está muy lejos de la cordialidad. El propio alcalde aseguró la pasada primavera que el representante de esta entidad no le merece “la más mínima credibilidad”. Palabras pronunciadas después de que la citada federación publicara varios comunicados en los que alertaba de irregularidades en la consulta popular sobre la duración de la Feria, de seis o siete días.

Facua advirtió de fallos en la web habilitada para el sondeo y de posibles suplantaciones de identidad. De hecho, aseguró que había constatado que cualquier persona que conociera el DNI y fecha de nacimiento de un sevillano podía votar en su nombre. El Ayuntamiento –según siempre la federación– carecía de medios para detectar estos casos y anular los votos fake.

Finalmente, la consulta acabó con una victoria del formato corto, el del lunes del alumbrado y los fuegos artificiales el domingo, que había estado vigente hasta 2016. Se cambió por el de siete días en el primer mandato de Juan Espadas, también mediante un sondeo de estas características.

Victoria muy ajustada

En el de la pasada primavera acabó imponiéndose la Feria corta, pero con un estrecho margen de votos, sólo 4.000. Más allá del resultado, los comunicados de Facua sobre supuestas irregularidades habían sembrado las dudas en los partidos de la oposición. Podemos-IU anunció que no respaldaría la votación en el Pleno, mientras que Vox tampoco dejaba clara su postura. El PSOE, por su parte, aunque muy crítico con la encuesta, dejaba entrever que se abstendría.

La consulta volvió a la palestra informativa este lunes después de que Facua asegurase que la jefa del Servicio de Coordinación Ejecutiva de Modernización y Transparencia, Raquel Barea, había admitido que el sondeo permitía “suplantar identidades”. Se trata, en concreto, de la respuesta dada a una consulta realizada por Rubén Sánchez a la Dirección General de Transformación Digital en la que pregunta por la numeración móvil usada en una usurpación concreta.

Según Facua, la contestación es la siguiente: “Si usted desea acceder al número de móvil donde se envió el código, sería necesario que usted nos suministrara el código sms que se envió al móvil”. En la explicación de Transparencia Digital se abunda en que “para este tratamiento concreto, el número de teléfono móvil era un mero dato instrumental para recibir el token o código sms, para ejercer el voto y ello porque no era preciso que hiciera uso de su propio móvil para votar, ya que no cumplía función alguna de identificación personal y en ningún momento se comprobaba si el móvil al que se enviaba el sms era o no propiedad de la persona”.

Falta de datos

Para la federación de consumidores, esta aclaración confirma la denuncia que publicó en abril, puesto que “cualquier persona que conociese el DNI y fecha de nacimiento de un empadronado en Sevilla podía suplantar su identidad y votar en su nombre, ya que el número de teléfono que se solicitaba únicamente servía para recibir el código sms que permitía votar, siendo indiferente el titular del mismo”.

“Cuando una víctima pregunta qué numeración móvil fue usada para votar en su nombre, la contestación que da el organismo es que, para facilitarle esa infromación, el afectado debe aclararle cuál fue el códido sms que recibió esa línea para votar. Código que obviamente sólo poseen el titular de la línea utilizada para la usurpación y el Ayuntamiento”, abunda Facua, para la que el gobierno local, con esta respuesta, se niega a dar datos a los afectados.

La respuesta del gobierno

El gobierno de Sanz ha respondido a estas acusaciones. Lo ha hecho en boca del concejal de Transformación Digital, Juan Bueno, quien considera una “injuria” lo publicado por Facua. “No vamos a permitir que se ensucie de esta manera a trabajadores públicos municipales y si Facua no rectifica de forma urgente, nos veremos obligados a ir a los tribunales”, ha amenazado el edil popular.

Bueno ha recordado que “los funcionarios que llevaron a cabo la consulta de Feria en primavera son los mismos que realizaron la de 2016, con Juan Espadas”.

Para este concejal, Facua está “politizada” y “usa las Fiestas Mayores de nuestra ciudad para hacer política”.

La polémica sigue

Todo indica que este cruce de acusaciones, lejos de calmarse, seguirá ocupando titulares los próximos días. La federación ha convocado para este martes una rueda de prensa en la que contestará a las declaraciones de Bueno.

Un debate, el de la duración de la Feria, que reabrió la semana pasada el propio alcalde cuando en una entrevista en la Cope afirmó que recuperaría el formato largo de la celebración si el corto fracasara. Hay polémica para rato.