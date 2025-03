Facua tacha de "indecente" que el Ayuntamiento de Sevilla lance una oferta de VPO con precios desorbitados

Facua ha criticado que la nueva oferta de viviendas de protección oficial (VPO) -que ha empezado a construir el Ayuntamiento de Sevilla en el antiguo solar de la fábrica de Cruzcampo- "contemple precios desorbitados", que van desde los 200.000 hasta los 350.000 euros, IVA incluido. La promoción de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) contempla la construcción de 92 viviendas públicas en régimen de venta de precio limitado (VPL).

La organización denuncia que estos precios son un "sinsentido" al tratarse de una promoción destinada a "aquellas personas que poseen mayor dificultad de acceso a la vivienda". Así, la entidad ha señalado que el Consistorio "consigue, con este sistema, a expulsar a quienes realmente necesitan de vivienda pública y que sólo llegue a unos privilegiados". Una circunstancia que "va totalmente en contra de la filosofía de las llamadas VPO".

Por otro lado, recuerdan que "si la oferta de pisos no se cubre con la demanda existente —y estos precios provocarán que muchas personas que están en lista de espera para una VPO no puedan permitirse su compra— podrán ser ofertados en el mercado general". La asociación señala que si el Ayuntamiento "quiere combatir el problema de habitabilidad debe avanzar hacia un modelo no especulativo, que ponga el derecho a una vivienda digna en el centro y evitando precios para las VPO que sólo unos pocos se pueden permitir, lo que impide que cumplan la función para la que fueron diseñadas".

Por ello, Facua exige a Emvisesa "que se debatan estas cuestiones en mesas de participación ciudadana" como la Mesa Asociativa por el Derecho a la Vivienda, organismo que lleva más de tres años sin reunirse, desde noviembre de 2022.

Con Podemos - Izquierda Unida registra una pregunta en el Ayuntamiento

El portavoz del grupo municipal Con Podemos - Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Ismael Sánchez, ha presentado una pregunta oral a la Comisión de Control al Gobierno en relación con este asunto. Sánchez ha denunciado que estos precios, que en algunos casos superan los 200.000 euros, convierten en inaccesible la vivienda protegida para muchas familias sevillanas. "Es inaceptable que en una ciudad donde el acceso a la vivienda es un problema creciente, las VPO tengan precios que las hacen de compra imposible para las familias trabajadoras", ha señalado el portavoz, quien ha recordado que estas viviendas deberían garantizar precios asequibles, especialmente en un contexto de encarecimiento del mercado inmobiliario y del alquiler en Sevilla.

Esta pregunta al Gobierno municipal, que será respondida en el pleno del viernes, reclama una explicación sobre las medidas que el Consistorio piensa adoptar para garantizar que las VPO en Cruz del Campo tengan precios que verdaderamente pueda pagar la mayoría social de la ciudad y no se conviertan en un producto inaccesible para la población. "El Ayuntamiento no puede permitir que la vivienda protegida pierda su función social y acabe funcionando como una mera herramienta especulativa. Exigimos medidas concretas para garantizar el acceso a una vivienda digna a quienes más lo necesitan", ha añadido el concejal.

"Especulación y de desprotección oficial” de las VPO

No ha sido el único grupo que se ha pronunciado. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha acusado a José Luis Sanz de ejecutar una estrategia de “especulación y de desprotección oficial” de las VPO. Frente a las declaraciones ofrecidas por Sanz en las que culpó al Gobierno de España de la subida de los precios de la vivienda, Muñoz ha advertido que "es el alcalde quien está reclamando a la Administración Estatal un aumento de casi el 8 por ciento en las viviendas con fondos europeos que construye Emvisesa".

También ha indicado que "son los propios técnicos de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente los que han asegurado en un informe que es la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de la Junta de Andalucía la que está encareciendo las VPO" hasta el punto de que "sus precios se están equiparando a los de la vivienda de renta libre y que la Administración autonómica".

“Es de un cinismo mayúsculo que quien está propiciando la especulación sobre la vivienda en nuestra ciudad, junto con los cuatro empresarios de siempre que tienen los mismos intereses especulativos, acuse ahora al Estado de encarecer la vivienda en una de las ciudades de España donde más ha subido el precio: Sevilla. Y para colmo, cuando él mismo ha reclamado al Estado que le permita aumentar los precios en promociones de la empresa municipal Emvisesa”, ha abundado el portavoz socialista, quien ha desgranado algunas de las claves que demuestran que Sanz ha orquestado toda una estrategia para continuar con la especulación inmobiliaria y urbanística que siempre ha caracterizado a los gobiernos del PP.