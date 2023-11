Ya hay fecha para que los serenos comiencen a patrullar Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ya ha puesto fecha para la entrada en servicio de los serenos o agentes cívicos nocturnos. Tal y como avanzó este periódico comenzarán a patrullar la ciudad antes de la Navidad, concretamente, el 21 de diciembre. Así lo ha explicado este jueves el delegado de Cartuja, Parques Innovadores, Empleo, Economía, Comercio, Álvaro Pimentel. Como ya se publicó serán 20 agentes, divididos en diez parejas, que tendrán las funciones de informar, sensibilizar y promocionar el civismo para fomentar la buena convivencia entre la ciudadanía y el buen uso de los bienes públicos y privados de la ciudad. El horario del servicio será entre las 23:00 y las 06:00.

En un primer momento, los serenos comenzará a funcionar como experiencia piloto en el Casco Antiguo. Una vez evaluados se podrán extender a otras lugares. Las zonas en las que desarrollarán sus actuaciones englobarán los siguientes distritos censales, según ha informado el Ayuntamiento: Alfalfa, Arenal, Encarnación-Regina, Feria, Museo, San Bartolomé, San Gil, San Julián, San Lorenzo, San Vicente, Santa Catalina y Santa Cruz. La jornada será de 35 horas semanales, 5 días de lunes a domingo, con horario preferente de 23.00 h. a 6.00 h.

Álvaro Pimentel ha señalado que “se trata de una medida que favorece la inserción laboral de las personas desempleadas de la ciudad, especialmente en aquellos grupos de edad con mayores dificultades”. En este sentido, el edil ha afirmado que “el programa tendrá una duración de 9 meses y a su término esperamos que pueda haber servido para la inserción laboral de todas aquellas personas contratadas, gracias a las habilidades y competencias adquiridas”.

El edil ha indicado que “con el inicio de este servicio el próximo 21 de diciembre, se cumple con el compromiso del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de arrancar con este proyecto antes de la Navidad”.

Las funciones los agentes cívicos nocturnos

Las funciones de estos serenos del siglo XXI se encuadrarán en la ordenación de convivencia ciudadana y los usos del espacio público sin que desempeñen una función de protección de personas y bienes ante peligros. Su labor se centrará en la gestión del espacio público. Su presencia contribuirá a dar una mayor sensación de tranquilidad a los vecinos. Tendrán una función muy relevante para la detección de situaciones problemáticas de diversa índole y origen (accidentes, actos incívicos, hechos delictivos), lo que permitirá al Ayuntamiento poner en marcha los mecanismos adecuados en cada caso para resolverlas, al tiempo que pueden ser colaboradores eficientes de la Policía Local.

Podrán cumplir una función preventiva, pedagógica y orientadora, o incluso llevar a la práctica una mediación que evite un conflicto, o bien llegar a una solución dialogada si fuera preciso. Otra de las funciones que se plantea para los agentes cívicos es la posibilidad de proporcionar acompañamiento en la vía pública a personas que pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad y que se vean expuestos a posibles casos de violencia, agresiones o robos. La presencia de este cuerpo puede generar un efecto disuasorio con respecto a los comportamientos violentos previa y complementaria de la seguridad hacia las personas que ofrece la Policía Local en caso de conflicto o delito. Este tipo de servicios, sin llegar a entrar en el ámbito de la vigilancia ni de la seguridad, han sido aceptados y bien percibidos y valorados por la ciudadanía.

Otra importante función puede llevarse a cabo con las personas perdidas en la calle, especialmente en casos de amnesia o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, no solamente avisando a la Policía Local, sino esperándose con ellas o, incluso, siguiéndolas para que no vuelvan a perderse. Estos servicios se proyectan para la ciudadanía en general, pero también para colectivos más concretos, como turistas, establecimientos comerciales y comunidades de vecinos. Su puesta en marcha se contempla como especialmente relevante para colectivos vulnerables, como las personas con discapacidad o personas, familias o grupos con dificultades y ciudadanos con carencia de medios de subsistencia.

La selección de personal continúa abierta

La selección de personal se realiza entre personas demandantes de empleo con edades de cuarenta años a cincuenta y cinco años inscritas como demandantes no ocupados registrados como parados en el Servicio Andaluz de Empleo en el CNO 59991045.

Los ciudadanos deben estar en posesión de una titulación de Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente para los oficiales de primera y una titulación de Certificado de Escolaridad o equivalente para los ayudantes obrero.

Los candidatos deben estar empadronadas en Sevilla y no tener antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos; o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas o por delitos de terrorismo. Del mismo modo, no deben haber sido expulsados de una agrupación como Protección Civil por resolución administrativa firme ni contar con denuncias tras haber trabajado en empresas de seguridad privada.