Vuelve la fiesta más picante a Sevilla

Este jueves la discoteca sevillana Occo celebra Sanxoxin. En honor a la celebración de San Valentín del pasado martes y después del éxito que tuvo X.O.X.O horny fest (X.O.X.O festival caliente) en noviembre, el local de fiestas vuelve a celebrar una fiesta picante y viral como la de 2022.

La discoteca, situada en Sevilla Este, se convirtió en el centro de las conversaciones de los jóvenes sevillanos durante semanas después de una fiesta en la que hubo concursos de masturbaciones con un simulador, estriptis y distintas pruebas de carácter sexual.

Después de la viralidad de la anterior edición, los promotores del evento aseguraban que no iba a ser una fiesta recurrente en su catálogo. "Haremos dos al año", confirmaba Jesús Carbajosa, responsable del evento, a este periódico. Dicho y hecho, menos de seis meses después la sala repite evento.

Los propios organizadores la definen como "una fiesta muy descarada, sin tapujos, de alta tensión" y reta a sus seguidores en las redes sociales a acudir y descubrir las sorpresas que tienen preparadas para esta edición del festival. Para esta ocasión, la sala promete "despelote en directo" de nuevo, entrevistas picante, ruleta de preguntas y retos en la entradas.

A un paso de las completo

Eso sí, el promotor señala que hay clientes a los que no convence del todo esta temática e indica que "es lógico y se entiende". Sin embargo, ese porcentaje de jóvenes no ha sido suficiente para que la fiesta no sea un éxito 12 horas antes de su celebración.

Menos de un día después de que fuera anunciado, con un vídeo en el que se recordaban los momentos más virales, la discoteca ya ha vendido más del 90% de las entradas. Carbajosa subraya que "de asistencia van el doble que la otra vez y las visualizaciones son muy altas" por lo que asegura que la repercusión de la última vez fue "muy positiva".