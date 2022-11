Los organizadores de la fiesta universitaria de Occo: "ha aumentado la demanda"

Tras la comentada fiesta universitaria "caliente" del pasado jueves, la discoteca Occo colgó el cartel de completo el viernes. Los vídeos de la celebración han sido el tema de conversación en las redes sociales durante todo el fin de semana y parece que muchos jóvenes de Sevilla no están dispuestos a perderse la siguiente entrega.

El responsable de la organización del evento, Jesús Carbajosa, reconoce que después de lo viral que se hizo la celebración universitaria, "el viernes se incrementaron las ventas". Algo que confirma también Alfonso Maza, uno de los encargados de la venta de entradas: "Ha aumentado más la demanda, y nos han preguntado que cuándo se volverá a hacer una fiesta parecida para ir, básicamente porque es algo diferente y que rompe un poco con lo correcto".

Fiestas con polémica

Carbajosa explica también que no ha sido una idea original de Occo, que había habido fiestas similares a esta en ciudades como Madrid. "También tuvo su polémica y salieron los medios de comunicación y demás, pero al final lo que provocaron es un impacto positivo más que negativo", indica. Sin embargo, sostiene que lo único que hicieron fue "tratar el sexo como algo natural que es".

Todavía hoy, algunos de los jóvenes que asistieron reconocen que siguen enterándose de cosas que pasaron de las que ni siquiera se dieron cuenta. Pues hubo quien, al ver los estriptis, los juego sexuales y las preguntas picantes se dio la vuelta y continuo con la noche como si fuera otra cualquiera y los responsables subrayan que "durante el evento no hubo ninguna queja". "Imagino que habrá algún asistente al que a lo mejor no le haya gustado y no vaya a la siguiente y otros muchos a los que sí le haya gustado y no han ido e irán a la siguiente", opina el promotor.

Las críticas los han ayudado

Contrario a lo que se pueda pensar, desde la organización reconocen que están satisfechos con la difusión de la fiesta pese a los comentarios negativos que ha provocado pues "lo importante es que se hable". Y es que los números de la organización no hacen más que crecer desde entonces. "Acabamos de publicar en Instagram que ha tenido más de 150.000 reproducciones, más de 3.000 nuevos seguidores en 48 horas", señalan. Carbajosa admite que está muy sorprendido pues nunca había visto algo así en los 13 años que lleva trabajando en el sector.

Sin embargo, los bailes eróticos y los concursos con el simulador de masturbaciones del jueves pasado no volverán a verse hasta dentro de un tiempo, tal y como ha explicado su promotor. "Haremos dos al año. El producto que tengo que más consolidado está, lo hacemos como máximo cuatro veces al año, no quemamos ningún producto", señala.

"Conocemos muy bien a nuestro público y lo que demanda es salir de fiesta, el ligoteo, el pasárselo bien y esta era otra vertiente de fiestas", zanja Carbajosa.