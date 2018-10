Varios fondos de inversión se interesan por comprar el complejo Torre Sevilla

Torre Sevilla ya es un activo que interesa al mercado inmobiliario. Varios fondos de inversión se han interesado por la situación de la torre y el centro comercial –recientemente inaugurado– que es propiedad de Caixabank, según confirmaron a este periódico fuentes de la entidad bancaria.

Las mismas fuentes aclararon que Caixabank no tiene elaborado un cuaderno de venta del complejo de oficinas, hotelero y comercial de Torre Sevilla. Este paso sería preceptivo para que el banco pusiese en el mercado este activo y desde la entidad señalan que no sólo no está confeccionado, es que ni siquiera está encargado. Desde el banco sí se admite que se trata de un activo que no es estratégico para la entidad, lo que abre la puerta a que en un futuro pueda ser enajenado. Pero lo cierto es que, hoy por hoy, no hay ninguna operación de venta a la vista.

En cualquier caso, lo que sí está totalmente decidido es que el Caixafórum, que pertenece a la Fundación Bancaria La Caixa, principal accionista de Caicabank, no sería enajenado en ningún caso si en algún momento el complejo se vende, ya que forma parte de la obra social de La Caixa y un compromiso de ésta con la ciudad de Sevilla.

Aunque no han transcendido los nombres de los fondos de inversión interesados en adquirir el complejo, entre ellos hay alguno de importancia en el mercado inmobiliario.

Caixabank, que se hizo cargo de este activo tras integrar Banca Cívica, que a su vez lo adquirió cuando Cajasol se fusionó en esa entidad, ha invertido en los últimos años 320 millones de euros en terminar de construir la torre que diseñó el arquitecto César Pelli, el centro comercial que lleva el nombre del rascacielos y el Caixafórum.

La gestión de la dirección del banco en Andalucía Occidental, que dirige Rafael Herrador, no sólo ha permitido culminar la ejecución del complejo inmobiliario sino ponerlo en carga prácticamente al completo. Tanto el centro comercial inaugurado a finales del mes de septiembre, con un notable éxito de público en sus primeras jornadas, como el rascacielos, tienen prácticamente ocupado el suelo que ofertan.

En el rascacielos se ubican diversos servicios del banco propietario, empresas como Orange o Deloitte, por citar algunas de las más importantes. Además, en las últimas plantas del edificio, de la 19 a la 37, la cadena hotelera Eruostars tiene ubicado uno de sus establecimientos, el hotel Eurostars Torre Sevilla, con categoría de cinco estrellas.

El centro comercial también tiene importante ocupación desde su apertura, en la que ha logrado atraer a grandes marcas de moda, cultura y gastronomía que aglutinan su oferta en el complejo. Entre ellas destaca Primark, que ha abierto su primera tienda en Sevilla en esta ubicación, Ikea o Fnac, que ha inaugurado su segunda tienda sevillana en Torre Sevilla, pues mantiene abierta la que tiene en la avenida de la Constitución. Otras marcas importantes que han apostado por estar presentes son Udon o Xiaomi por abrir su primer establecimiento en la ciudad.

En total, en la apertura se contabilizaron 60 negocios, que dan empleo a más de 2.000 personas.

El centro comercial Torre Sevilla espera atraer unas visitas anuales de ocho millones de personas, dada su cercanía al centro de la ciudad, su diseño de espacio abierto y por su oferta diferenciada a la de otros centros del mismo tipo en Sevilla.

Ciertamente, sólo en la primera semana de funcionamiento más de 350.000 personas han visitado el centro comercial Torre Sevilla, del miércoles 26 de septiembre y el pasado martes 2 de octubre.Otro atractivo para prever una sostenida acogida del público es que cuenta con el aparcamiento con mayor capacidad de Andalucía, dato que dispone de 3.000 plazas para estacionar vehículos.

Esta alta ocupación de los principales edificios y un futuro comercial prometedor son alguno de los factores que han motivado que los fondos de inversión se interesen por la situación del complejo, que pese a ser un activo no estratégico Caixabank aún no tiene en mente venderlo.