El PP se moviliza contra el recorte de fondos estatales para menores inmigrantes

El PP ha anunciado la presentación de iniciativas en el Parlamento Andaluz y en otras instituciones para reclamar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (PSOE), que "rectifique" en su decisión de "suprimir" los fondos destinados a Andalucía para los programas de integración e inserción de menores extranjeros no acompañados (Mena).

Según la diputada autonómica del PP-A Carmen Céspedes, la decisión de "suprimir de manera arbitraria y unilateral" estos 26,5 millones de euros responde a una "estrategia clara del PSOE de intentar bloquear al gobierno del cambio y castigar de paso a todos los andaluces".

Céspedes ha calificado de "indignante" que el Gobierno alegue que ahora no existe la situación de excepcionalidad de años anteriores y ha explicado que "las cifras son prácticamente las mismas. La Junta atiende en estos momentos a 2.174 menores extranjeros no acompañados. En 2018 tenía en sus centros a 2.270 menores no acompañados. ¿Esto supone que haya desaparecido la situación de excepcionalidad?", se ha preguntado.

Ha destacado que “la Junta sigue atendiendo a los menores que llegaron en 2018 y a los que han seguido llegando a lo largo de 2019: Han sido 5.600 atendidos de enero a noviembre. Con los 26 millones de financiación del Gobierno central se han creado 1.389 plazas con itinerarios de inserción socio laboral que ahora tendrán que ser asumidas con recursos propios”.