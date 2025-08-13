Grupo IHP participa en el ensayo europeo de una nueva vacuna contra la meningitis en lactantes desde las seis semanas de vida

Grupo IHP ha formado parte del ensayo clínico internacional MET58, cuyos resultados muestran avances significativos en la protección frente a la meningitis en bebés. La investigación, recientemente publicada en la revista Infectious Diseases and Therapy, ha analizado por primera vez la administración de la vacuna tetravalente MenACYW‑TT (MenQuadfi®) desde las seis semanas de edad, frente a la indicación actual a partir de los 12 meses.

El estudio ha comparado esta vacuna con la ya comercializada MCV4‑TT (Nimenrix), administrándolas junto a las vacunas habituales del calendario (hexavalente, neumococo y triple vírica). En total, han participado 1.660 bebés de entre seis semanas y 18 meses, repartidos en 33 centros de siete países europeos.

En representación del grupo pediátrico andaluz, el doctor Ignacio Salamanca, coordinador de la Unidad de Investigación de Grupo IHP, ha sido uno de los investigadores del ensayo. “Hasta ahora, la vacuna sólo estaba indicada a partir del año de vida, dejando desprotegidos a los menores de esa edad. Este estudio demuestra que se puede iniciar la vacunación desde los 42 días sin comprometer la respuesta inmunitaria ni la eficacia del resto de vacunas coadministradas”, ha afirmado.

Los resultados son muy positivos: más del 95 % de los lactantes alcanzaron niveles de protección adecuados tras la dosis de recuerdo. La vacuna mostró una eficacia igual o superior frente a los serotipos C, W e Y, y una respuesta suficiente frente al serogrupo A, sin interferencias con otras vacunas infantiles. Además, no se registraron efectos adversos relevantes, sólo reacciones leves como fiebre, irritabilidad o dolor en la zona de inyección.

“Este avance abre la posibilidad de contar con una nueva herramienta de prevención frente a la enfermedad meningocócica invasora en lactantes, el grupo de mayor riesgo, con tasas de incidencia cuatro veces superiores a las del resto de la población”, ha subrayado el doctor Salamanca.