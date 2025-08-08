La Guardia Civil intercepta un vehículo que circulaba en sentido contrario y da positivo en drogas

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Sevilla interceptaron recientemente a un conductor septuagenario que circulaba en sentido contrario por la autovía A-66, poniendo en grave riesgo la seguridad del resto de usuarios. El vehículo fue detectado mientras transitaba por los carriles con dirección a Sevilla, pero avanzando en sentido Mérida, lo que generó una situación de extremo peligro en esta importante vía de comunicación.

Los agentes, que se dirigían a atender otra incidencia, activaron inmediatamente el protocolo de emergencia ante conductores kamikaze, empleando señales acústicas y luminosas para alertar al resto de conductores. Tras conseguir neutralizar y detener el vehículo, realizaron las pruebas pertinentes al conductor, un hombre de más de 70 años, que arrojaron resultado positivo en cocaína y THC, agravando significativamente los hechos.

La intervención, ejecutada por el Destacamento de Tráfico de San Juan de Aznalfarache, concluyó con la investigación del conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, quien determinará las responsabilidades penales derivadas de estos graves hechos que podrían haber terminado en un siniestro de consecuencias fatales.