La heredera de un refugio para más de 30 perros abandonados en Utrera pide ayuda para pagar el impuesto de sucesiones: cómo colaborar

Los refugios de animales no existirían sin la ayuda desinteresada de sus voluntarios. Ahora, las voluntarias de uno de estos refugios ubicado en la localidad sevillana de Utrera necesita ayuda para poder continuar su labor. La asociación Rescue Group for Spanish Animals (RGSA), que cuida de 35 perros abandonados, se ha visto obligada a lanzar una campaña de crowdfounding tras la triste pérdida de María, su fundadora.

María dejó su vida anterior para dedicarse íntegramente al refugio de animales que impulsó tras adquirir una finca con dos viviendas y 6.000 metros cuadrados en la campiña de Utrera. Después de batallar con una profunda depresión, finalmente María se quitó la vida el pasado mes de mayo, lo que dejó al refugio en una situación vulnerable. Además del dolor por su pérdida, su heredera afronta el enorme reto económico de mantener el hogar de estos animales.

Aceptar la herencia supone un desembolso estimado en 40.000 euros

Marta Braña es auxiliar técnica veterinaria y llegó a Sevilla desde Gijón hace cinco años para vivir con su pareja. Conoció a María por casualidad y pronto congeniaron gracias a su pasión por rescatar animales. Así se fue fraguando el refugio de la asociación RGSA, un enclave rodeado de olivos y naturaleza dedicada a la rehabilitacion y el cuidado de perros maltratados y abandonados, sobre todo galgos y podencos, a la espera de un hogar definitivo.

Al conocer sus problemas de salud mental, Marta y su pareja se instalaron junto a María en la finca de su propiedad. Tras un primer intento autolítico, María hubo de abandonar el refugio temporalmente y, antes de su trágica muerte, dejó a Marta como heredera. Sin embargo y, a la espera de la apertura oficial del testamento, sus asesores estiman que aceptar la herencia supondría un desembolso de entre 40.000 y 45.000 euros.

"El impuesto de sucesiones es muy alto al no ser un familiar directo de María. A ello se le suman las plusvalías del ayuntamiento, los gastos de notaría y del registro de la propiedad", explica Marta en conversación con Diario de Sevilla. La responsable del refugio está tratando de apurar los plazos legales mientras reúne la cantidad necesaria a través de una campaña de crowdfounding.

Los ingresos fijos son de 65 euros al mes

Marta se encarga de prácticamente todas las tareas relacionadas con la gestión del refugio y el cuidado de los animales: curas y medicaciones, transporte, visitas veterinarias, limpieza, mantenimiento de las instalaciones, organización de espacios... "Siempre tenemos entre 25 y 35 perros. Pese a que disponemos de espacio, no queremos masificar el refugio en detrimento de la atención de los animales", señala.

Las finanzas de la asociación RGSA dependen fundamentalmente de donaciones puntuales del grupo de voluntarios germen del proyecto hace una década, en especial de Gloria Salinas, la tercera socia de la protectora. Los únicos ingresos fijos son 65 euros al mes que provienen a través de la plataforma de micropagos Teaming, "lo que equivale a tres sacos de pienso", apunta Marta.

Cómo ayudar al refugio de RGSA

Desde el refugio de RGSA han lanzado una campaña de mecenazgo a través de Gofundme, para la que se han marcado un objetivo de 20.000 euros. Las donaciones pueden realizarse mediante PayPal, Google Pay o tarjeta de crédito o de débito. De igual modo, es posible realizar aportaciones por transferencia a la cuenta bancaria ES48 3058 3510 5627 2000 7375 (Cajamar).