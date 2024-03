Un hombre de 86 años espera casi 24 horas en las Urgencias del Macarena para subir a planta

Los familiares de un hombre de 86 años que tuvo que ser trasladado al Hospital Virgen Macarena por una grave infección de orina denuncian haber esperado casi 24 horas en una camilla en la sala de Urgencias hasta que el paciente fue trasladado a una habitación en planta. Quien relata este incidente es su hija, María José Bernabé, que, en declaraciones a este periódico, asegura haber ingresado con su padre en el servicio de urgencias a las 00:30 horas de este lunes derivados del Hospital de Constantina y haber esperado en la sala de espera hasta las 23:58 de la noche cuando le fue notificado el traslado a una habitación en planta.

"Sólo nos decían que no había camas y que había que esperar", asegura la mujer, que sostiene que por la patología de su padre, paciente oncológico con un solo riñón al 20% de funcionamiento y repetidas concurrencias de infecciones de orina, no es la primera vez que tiene que pasar por las Urgencias del hospital, pero sí "la única" en la que las esperas han sido tan largas. "No es la primera vez que va a Urgencias por este motivo pero nunca ha estado 23 horas y media en una camilla. Normalmente ingresa en Observación hasta que le dan cama, pero esta vez no ha sido así, lo han dejado en la sala de espera de por falta de camas y colapso hospitalario", recalca la mujer, que denuncia el "hacinamiento" de pacientes y familiares.

Desde el centro hospitalario reconocen que durante el fin de semana "se ha registrado una mayor frecuentación de usuarios en el área de Urgencias", pero defienden que "se les ha dado a todos la respuesta asistencial que han precisado". Las fuentes consultadas indican que la situación en este área "está ya normalizándose" y que estos picos "son normales en periodos de alta frecuentación" y que ese mayor aumento de la demanda suelen darse habitualmente "los fines de semana o el lunes inmediatamente después".

La mismas fuentes del Macarena insisten en que "los pacientes que requieren hospitalización son atendidos en todo momento en el Área de Observación donde se realiza su seguimiento mientras se procede al ingreso en la planta de hospitalización correspondiente".

No obstante, la mujer se queja de que su padre "no recibió asistencia médica ni sanitaria por falta de camas". Según relata, el octogenario pasó "muchas horas sin orinar" y "no le hicieron absolutamente nada" desde la mañana después al ingreso. "Y todo el tiempo sin saber si podía beber o comer", sentencia.