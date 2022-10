Un hombre tendrá que pagar casi 36.000 euros a un guardia civil por romperle un dedo

Un hombre tendrá que pagar casi 36.000 euros por agredir a un guardia civil en Mairena del Aljarafe. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2020, y el presunto autor de la agresión ha sido ahora condenado a nueve meses de prisión por un delito de atentado y otro de lesiones. Además, tendrá que indemnizar al guardia herido con 35.780 euros.

Así lo ha informado este lunes la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), cuyos servicios jurídicos han conseguido esta indemnización. AUGC hizo hincapié en que este tipo de hechos "se han vuelto demasiado frecuentes en el día a día de los agentes", que cada día están más expuestos a sufrir lesiones durante la prestación del servicio.

La sentencia la ha dictado el juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla y ya es firme, al haber expresado el acusado y el fiscal su deseo de no recurrir. Los hechos sucedieron en Mairena del Aljarafe durante la identificación de una persona. Un agente recibió una patada, que le fracturó el dedo de una mano. De esta lesión aún le quedan secuelas al guardia.

El abogado de AUGC, José Luis Ganfornina, se hizo cargo de la reclamación y de la acusación particular. La asociación mayoritaria en la Guardia Civil destacó que sus servicios jurídicos no prestan servicio sólo a sus afiliados, sino también, como en este caso, a los que no lo son pero lo solicitan.

La entidad recuerda que no sólo contribuye a la defensa de los derechos de los guardias civiles, sino que reclama las cantidades que considera justas de acuerdo con las lesiones causadas a los mismos en acto de servicio, y que lo hace en casos de agresión y en un "sinfín de cuestiones relacionadas con la vida profesional de los guardias civiles".