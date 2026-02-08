El Macarena apuesta por la investigación enfermera con una unidad específica pionera

Durante décadas, la investigación en los hospitales ha sido un terreno dominado casi exclusivamente por los ensayos clínicos de laboratorio y la visión médica. Sin embargo, en los pasillos del Hospital Virgen Macarena, se está gestando una transformación silenciosa pero profunda. La enfermería ha dejado de ser una figura secundaria en la ciencia para liderar una estructura de investigación propia, profesionalizada y con un objetivo claro: que el cuidado del paciente no dependa de la tradición, sino de la evidencia.

Este cambio de paradigma tiene nombre propio. El centro ha asistido a la creación de una pionera Unidad de Investigación de Enfermería, que, tras años de esfuerzos silenciosos, es hoy una estructura sólida integrada por siete doctores y doctorandos, vinculada a la universidad y seleccionada por el prestigioso proyecto nacional Nursing Research Challenge, de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), que promete convertir a la enfermería en un referente científico y organizativo en Andalucía y en España.

Para Jesús Cárcamo, director de enfermería, la creación de la unidad no fue un lujo, sino una urgencia asistencial. "La investigación en enfermería no es opcional; es necesaria para mejorar los resultados en salud del ciudadano. Debe estar integrada en la práctica diaria, sustentada en evidencia científica", explica. Antes, la investigación era "pobre o incipiente y dispersa"; ahora, es un eje estratégico del equipo directivo.

El reto no era sencillo. La enfermería se enfrentaba a barreras históricas como la falta de tiempo, escasa formación en metodología y una dificultad técnica crítica por la falta de datos estructurados. Para superarlas, la dirección de enfermería, con la enfermera Adriana Rivera a la cabeza, ha conformado un equipo que colidera con José Miguel Pérez y Beatriz Tena y que coordina junto a Tamara Moya, Rafael J. Fernandez, Gloria Vázquez, Carmen Mejías, Alejandro Medina y Reyes Asensio.

Rivera recuerda los inicios con franqueza. "Cuando llegué, la cultura investigadora en enfermería era deficiente. Los datos no se escribían estructuradamente, la gente no tenía tiempo, no había formación… Y los doctores acaban yéndose a la universidad", reconoce.

La respuesta y el encargo de la dirección de enfermería fue claro: motivar, formar y dar visibilidad. En seis meses, los proyectos pasaron de tres a 19 unidades de gestión clínica solicitando asesorías de investigación. Para profesionalizar la investigación, implementaron cuadros de mando y plataformas digitales donde cada registro se transforma en un dato analizable mediante SQL (un lenguaje de programación estándar), abriendo incluso la puerta a la inteligencia artificial. Además, para contagiar entusiasmo, crearon webinares trimestrales al estilo TED, donde los enfermeros presentan sus proyectos en apenas 10 minutos. "De repente, la gente veía cosas que se estaban haciendo y se contagiaba de querer hacerlas. Eso hizo que aumentaran exponencialmente las asesorías", relata Adriana.

Hoy, la Unidad de Investigación Enfermera del Macarena no sólo forma cultura científica, sino que desarrolla proyectos que transforman la vida de los pacientes. Por especialidades, en pediatría, destaca un proyecto sobre el manejo del síndrome emético que evita deshidrataciones y hospitalizaciones con tecnicas no farmacológicas sublinguales, a la par que diseñan cuestionarios para evaluar el bienestar físico y emocional de los niños, que cuenta ya con resultados ya encaminados a publicaciones científicas.

La digitalización del seguimiento del ictus, en colaboración con la Universidad de Sevilla, utiliza inteligencia artificial para personalizar la información tras el alta, mejorando la adherencia al tratamiento y la experiencia del paciente. En oncología, un estudio mixto sobre heridas crónicas en mujeres con cáncer de mama busca diseñar un nuevo circuito asistencial que reduzca estigmas y optimice cuidados, combinando la visión de profesionales y pacientes.

La tecnología también se aplica a accesos vasculares, donde algoritmos de IA priorizan la canalización de líneas medias, reduciendo infecciones y estancias prolongadas. En enfermedad inflamatoria intestinal, se estudia cómo el ejercicio regula la microbiota intestinal, ofreciendo soluciones no farmacológicas para mejorar la remisión y reducir brotes.

La innovación se extiende al quirófano y al hogar. Con el ensayo Kill Playlist, los niños escuchan música y grabaciones de sus padres durante la cirugía, reduciendo ansiedad y necesidad de medicación. Y mediante realidad virtual, los pacientes aprenden a realizar autosondajes de forma segura y autónoma, integrando tecnología en la rutina diaria del cuidado.

Los números avalan el éxito. El 60% de las 38 unidades de gestión del hospital ya participa en proyectos de investigación, sumando más de 50 comunicaciones en congresos, más de 30 publicaciones de artículos en revistas científicas y nueve premios de sociedades científicas y Colegios profesionales.

A diferencia de la investigación tradicional de arriba hacia abajo, la Unidad de Investigación Enfermera apuesta por el modelo bottom-up. Es decir, proyectos que nacen de una necesidad real detectada por el enfermero al pie de la cama. "Los proyectos surgen del propio personal de enfermería, quienes detectan problemas reales y quieren investigarlos. Eso garantiza soluciones prácticas y útiles", comenta Rivera. "Son ideas de las enfermeras en la planta, que detectan problemas y quieren investigarlos. Eso es lo más valioso que sean proyectos bottom-up que buscan soluciones reales para los pacientes", añade el director de enfermería.

La nueva unidad se consolida gracias al Nursing Research Challenge, un programa nacional que establece indicadores para medir la investigación enfermera. "Elegimos 20 indicadores agrupados en seis ejes que son formación, detección de talento, difusión del conocimiento, fomento de la investigación en equipos multidisciplinares y multicéntricos, incorporación de la perspectiva del paciente y recursos", explica Rivera.

La unidad, que opera con siete profesionales doctores o en proceso de doctorado, cuenta con apoyo administrativo y acceso a recursos universitarios, creando un ecosistema donde cada brazo aporta competencias y contactos distintos.

"Hay hospitales que tienen un referente de investigación dentro de las unidades de calidad, pero como nosotros, en el hospital somos referentes. Incluso han venido profesionales de otros centros a ver nuestro modelo para intentar implantar algo semejante", concluye Jesús Cárcamo.

Con este paso, el hospital no sólo fortalece la investigación enfermera, sino que marca un camino hacia la humanización de los cuidados, la eficiencia del sistema y la excelencia científica, convirtiéndose en un modelo a seguir en toda Andalucía.