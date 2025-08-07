El Hospital Macarena realiza su primera reconstrucción genital a una víctima de mutilación femenina

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha llevado a cabo por primera vez una cirugía de reconstrucción genital a una mujer víctima de mutilación genital femenina (MGF), una práctica que afecta a más de 230 millones de mujeres y niñas en el mundo, especialmente en África Occidental.

La paciente, una joven somalí de 23 años, presentaba una mutilación de tipo III, la más grave según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este tipo implica el estrechamiento de la abertura vaginal mediante el corte y la recolocación de los labios menores o mayores, con o sin extirpación del clítoris, dejando únicamente dos pequeños orificios para la salida de la orina y la sangre menstrual.

El ginecólogo Antonio Jiménez Caraballo.

La operación, llevada a cabo por el Servicio de Ginecología y Obstetricia, con el doctor Antonio Jiménez Caraballo a la cabeza, permitió reconstruir tanto el clítoris como el meato urinario y otras estructuras genitales afectadas. La intervención se completó en una sola sesión quirúrgica y la paciente ya ha recibido el alta hospitalaria en perfecto estado de salud.

"El Hospital Virgen Macarena pone a disposición de estas mujeres que han sufrido este tipo de abuso una forma de reconstruir no solo sus genitales, sino también su vida", señala el especialista. "La mutilación provoca un daño físico, pero también un enorme impacto psicológico que no puede pasarse por alto", añade.

Desde el hospital se ha informado a asociaciones que trabajan con mujeres inmigrantes y a organizaciones no gubernamentales del área de influencia sobre la disponibilidad de esta prestación, a la que se puede acceder a través de los servicios de Atención Primaria.

La Junta de Andalucía, que reconoce la mutilación genital femenina como una forma de violencia de género, dispone de guías y recursos destinados a la prevención, atención y sensibilización de esta práctica. Estas herramientas están dirigidas a profesionales de los ámbitos social, sanitario y educativo, con el fin de abordar de forma integral esta grave violación de los derechos humanos.

La mutilación genital femenina es una práctica ancestral, no vinculada a ninguna religión concreta, y que se remonta posiblemente al Antiguo Egipto, habiéndose documentado también en la Grecia y Roma clásicas. Actualmente, se concentra principalmente en algunos países de África, como Somalia, Mali o Egipto, donde se estima que hasta el 80% de las mujeres pueden haber sido sometidas a algún tipo de mutilación. En concreto, en Somalia, se estima que el 98% de las mujeres han sido sometidas a mutilación genital, generalmente entre la infancia y los 15 años, con consecuencias físicas y psicológicas que pueden llegar a ser muy graves.

La OMS reconoce cuatro tipos principales de MGF, desde la extirpación parcial del clítoris hasta la infibulación o cierre casi total del orificio vaginal. Se calcula que más de 200 millones de mujeres y niñas en el mundo han sido víctimas de alguna de estas prácticas, la mayoría de ellas antes de los 15 años de edad.

A diferencia de la circuncisión masculina, la MGF no tiene ningún beneficio médico y acarrea riesgos muy graves para la salud de las mujeres que van desde infecciones a problemas urinarios, complicaciones obstétricas e incluso la muerte. Además, se considera una violación de los derechos humanos, tal como han denunciado reiteradamente organismos internacionales.

Aunque esta práctica ha sido más visible en comunidades migrantes asentadas en regiones como Cataluña, Andalucía está experimentando un incremento de casos debido al asentamiento progresivo de poblaciones procedentes de países donde la MGF es común. "Hasta ahora no habíamos visto muchas mujeres con este tipo de lesiones en la región, pero esa realidad está cambiando", asegura el doctor Jiménez Caraballo.