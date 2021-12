La importancia de contar con profesionales expertos para evitar errores en la gestión de la herencia

A diferencia de lo que mucha gente piensa, los trámites que trae consigo cualquier defunción y el reparto de su correspondiente herencia implican un mayor esfuerzo por parte de los beneficiarios de la misma. A la dificultad que conlleva superar una muerte hay que sumarle los diversos procedimientos burocráticos que se deben llevar a cabo para respetar los distintos preceptos legales por los que se rige nuestro país y, en concreto, Andalucía.

Dado que la mayoría de los ciudadanos carece de los conocimientos necesarios para poder realizar dichas gestiones de forma adecuada, es cuando menos necesario tener al lado a un equipo de profesionales instruidos en este campo del Derecho. Sin embargo, tal es la cantidad de bufetes de abogados que existen en la ciudad de Sevilla que múltiples personas desconocen en cuáles pueden confiar. Con el fin de evitar un largo proceso de búsqueda, en este artículo te damos las claves por las cuales recurrir a los trabajadores de Leggado.

¿Por qué Leggado?

Uno de los motivos que se esconden detrás del éxito de Leggado no es otro que las ganas de ayudar a los sevillanos. Prueba de ello es que, solo durante el 2021, hayan alcanzado nada más y nada menos que 450 consultas vía internet. Además de crecer exponencialmente año tras año, este bufete de abogados hispalense puede presumir de haber tramitado más de 250 herencias en menos de 365 días. O lo que es lo mismo, casi una por día si no contamos fines de semana y festivos. Sin duda alguna, se trata de una proeza que no todos los despachos pueden conseguir anualmente.

Por si fuera poco, Leggado posee convenios con todas las Administraciones Públicas de nuestro país. Es decir, no importa si debes efectuar alguna gestión relacionada con una herencia fuera de las fronteras andaluzas, ya que, además de tener acuerdos con la Junta, este bufete de abogados cuenta con contacto directo con las 16 comunidades españolas restantes, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. De igual manera, cabe destacar que no es necesario que te persones en su sede, sita en el Edificio Panorama de Sevilla Este, pues pone a tu disposición la posibilidad de contactar a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

¿Cuáles son los trámites?

Si buscas un Abogado de herencias en Sevilla, has de saber que no pagarás por una sola gestión, ya que hay una importante cantidad de procesos supeditados a las defunciones y, por consiguiente, al reparto de los bienes de los fallecidos. A continuación, te nombramos cuáles son:

Certificado de Defunción

Registro de la misma

Comunicación a la Seguridad Social

Certificados de Últimas Voluntades y Seguros

Consecución de Testamento y Declaración de beneficiarios

Aceptación y Adjudicación de Herencia

Pago del Impuesto de Sucesiones

Registro de la Propiedad

Plusvalía municipal

Transferencia de vehículos

Anulación de cuentas

En definitiva, el despacho de abogados Leggado se ha erigido como uno de los más profesionales y exitosos de la ciudad de Sevilla. Solo basta con que te pongas en contacto con él vía online para empezar a gestionar la herencia del fallecido.