Una impresionante tormenta eléctrica en Sevilla sobresalta la madrugada

Esta pasada madrugada los sevillanos se han llevado un buen susto y el motivo no ha sido otro que una gran tormenta eléctrica que vino acompañada de truenos y más tarde por la lluvia. El otoño empieza a hacer acto de presencia y después de haber pasado un día de gran calor en Sevilla, la noche ha resultado ser un pequeño bálsamo para todos los ciudadanos.

A lo largo del día la temperatura era elevada, el bochorno asfixiante pero poco a poco la tarde se fue nublando y conforme avanzó la jornada, el cielo se fue iluminando para dar de madrugada paso a un sinfín de rayos que teñían de blanco la ciudad. Conforme las horas pasaban la luz dio paso al ruido y fue ahí donde miles de sevillanos que dormían plácidamente se despertaron asustados por el estruendo.

Entre las 03:00 y las 04:00 han sido muchos los que se han puesto a hablar en redes sociales o por las diferentes redes sociales acerca de la gran tormenta eléctrica que se vivía en Sevilla en esos instantes. Al poco rato la lluvia apareció y calló una buena tromba, necesaria para refrescar el ambiente y para el ecosistema. Las reacciones de los ciudadanos no se han hecho esperar y han inundado las redes sociales de comentarios, fotos y vídeos al respecto.

Decidme por favor que no he sido la única que ha estado aterrada esta noche con la tormenta que ha caído en Sevilla. De lo que tengo recuerdo, la peor que he vivido, con tantísimos rayos tan seguidos. Me he despertado con el mayor trueno pensando que habían tirado una bomba.