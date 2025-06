Indignación por el vídeo viral de unos turistas bailando en una fuente del casco histórico de Sevilla: "No tienen ningún respeto por nuestra ciudad"

Sevilla es una ciudad con un gran atractivo para el turismo. Sin embargo, esta realidad suscita cada año el mismo debate en relación a la saturación que vive la capital y cómo está afectando a sus residentes. Ahora, la polémica vuelve a encenderse desdepués de que se haya hecho viral el vídeo de unos turistas extranjeros bailando en el interior de una fuente del casco histórico. Además, cerca de ellos se encontraba la Giralda.

"No son turistas, son bárbaros que no tienen ningún respeto por nuestra ciudad", afirma el mismo usuario de X que ha compartido las imágenes, @jesusvermu. En concreto, los hechos han tenido lugar en la Plaza de la Alianza, situada en el barrio de Santa Cruz, uno de los más turísticos de toda la ciudad. "Nos seguirán vendiendo la moto de que en Sevilla tenemos un turismo de calidad", puntualiza.

Indignación en redes sociales por unos turistas que bailan en una fuente del casco histórico

Sin embargo, la indignación no se ha quedado ahí. Con casi 400.000 visualizaciones hasta el momento de redactar este artículo, algunos ciudadanos han querido expresar su descontento por esta situación, aunque muchos sostienen que es solo un momento de diversión completamente anecdótico. Además, el autor los relaciona con un establecimiento cercano. "Todos ellos eran clientes de un establecimiento que", en palabras del usuario, "no solo incumple con la normativa de veladores, sino que atenta contra el patrimonio histórico, al situar sus meses a dos metros de un BIC" (Bien de Interés Cultural).

Precisamente, lo más alarmante para los internautas es que los turistas bailaban en una fuente próxima a icónicos monumentos de Sevilla, como la Giralda o el Alcázar. En este sentido, deja entrever la gentrificación que llega a zonas realmente masificadas de la ciudad y complica en cierta manera la convivencia con los residentes.

Reacciones de los usuarios al vídeo viral de los turistas

Además, el usuario arremete contra el turismo en líneas generales. "Vivo en uno de los barrios más turistificados del país y, a diario, vemos nuestras calles llenas de orines, suciedad y de escenas más propias de Magaluf que del centro de Sevilla. Quizás los bárbaros sean minoría, pero una minoría ruidosa", afirma en respuesta a otro tuitero, en cuyas palabras, "no se puede generalizar".

En la misma línea, muchos lo consideran más bien "una anécdota, una travesura sin más" y que "no todos los turistas son así", mientras que otros extrapolan esta situación a otras regiones. "En Canarias sucede lo mismo", afirman. Algunos son incluso más radicales. "Si les pones una multa de 1.000 euros a cada uno y haces que se difunda, el resto de turistas que vengan no se meten en una fuente", añade uno de manera tajante.

La Plaza de la Alianza: "Cuando pases por ella, recuerda que es un espacio de historia viva"

La indignación por lo sucedido ha trascendido las fronteras de la publicación original para llegar a Instagram, espacio en el que la historiadora y divulgadora del arte, Losti (@losti_oficial), ha querido compartir la historia de la Plaza de la Alianza y su fuente. "Me ha dado bastante pena", señala sobre el vídeo de los turistas. "No solo porque sea una falta de respeto y de cuidado al patrimonio, sino porque muchas veces no valoramos lo que tenemos simplemente porque no conocemos su historia".

"La fuente que hay en medio de la plaza es de mármol blanco y fue hecha en el siglo XVIII, pero no siempre estuvo aquí", informa. "La trajeron en 1965 desde los Jardines de las Delicias, cuando se tiró una casa para abrir la calle que hoy conocemos como Joaquín Romero Murube, que conecta esta plaza con la del Triunfo". En cuanto a la historia de la Plaza de la Alianza, "en el siglo XV se la conocía como Plaza del Consuelo. En el siglo XVI pasó a llamarse Plaza del Pozo Seco. Su nombre actual lo toma en el siglo XIX, probablemente, por un comercio, una fábrica de tejidos o una taberna llamada La Alianza. Y no fue hasta el siglo XX que se convirtió en la plaza que hoy conocemos". Por todo ello, respetar el patrimonio se hace aún más importante. "Cuando pases por esta plaza recuerda que es un espacio de historia viva", concluye.