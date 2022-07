La 'influencer' sevillana que arrasa en Instagram con sus viajes

Fue en su primer viaje a Tailandia, siendo aún estudiante, cuando le entró "el gusanillo" por viajar, una curiosidad que no pudo detener y que hoy se ha convertido en su forma de vida. Para la bloguera sevillana Karmen Salas recorrerse el mundo es mucho más que conocer países y sus culturas, es una experiencia vital, un trabajo con el que espera vivir aventuras para luego contarlas en su blog que en la actualidad se encuentra entre los más seguidos de esta temática en Andalucía.

Fotógrafa de profesión –durante 17 años trabajó en prensa–, compagina esta tarea con la de escribir sobre los viajes que realiza con frecuencia y de los que ya ha perdido la cuenta. "Fue en una guardia, cuando aún era fotógrafa de prensa, cuando se me ocurrió la idea de escribir un blog de viajes. Comencé a hacerlo narrando mis vivencias y sensaciones en los distintos destinos así como describiendo lo que había visitado y dando consejos. De eso hace unos siete años y en ello sigo con un buen respaldo de los que me leen tanto en el blog como en mi perfil de Instagram (Un mundo alrededor)".

Uno de los primeros post que colgó fue sobre sus andanzas por Estados Unidos. Un punto de inflexión que le animó a seguir en ello. Pronto comenzó a viajar sola y sus andaduras empezaron a multiplicarse con sus visitas a Birmania, distintos países de Europa, Nicaragua, Cuba, Indonesia, Camboya, India, Nepal, Egipto, Marruecos, Islandia, Irán... y un largo listado de destinos que señala en un mapa cada vez más lleno de chinchetas.

Andalucía Travel Bloggers

Pero no sólo los viajes internacionales marcan las andanzas de Salas, Andalucía también está señalada en su agenda como destino prioritario, y más aún si cabe desde este año, que ha sido nombrada presidenta de la asociación Andalucía Travel Bloggers. "Somos una veintena de blogueros de todas las provincias andaluzas, en lista para entrar están unos 15, así que al final del verano rozaremos los 40. Nuestra principal ocupación es la de promocionar Andalucía y España a través de posts y redes sociales. Somos una entidad sin ánimo de lucro, así que lo que nos mueve es promocionar nuestra tierra. También a lo largo del año organizamos charlas y nos reunimos en un encuentro anual en una de las provincias".

El covid no pudo detener sus ansias por conocer el mundo y Andalucía trazó su hoja de ruta durante unos meses, "pero, en cuanto cesaron algunas de las principales restricciones a la movilidad, me fui a Islandia, un país extraterrestre, que en ese momento me ayudó a alejarme de la pandemia, a estar en contacto con la naturaleza", cuenta la viajera.

Decidirse por un destino no es fácil para la bloguera que, sin embargo, encuentra en la aventura, en la adrenalina que le producen ciertos países por el coche cultural, el ingrediente básico para moverse hasta ellos. En Myanmar y en otros países asiáticos se topó con esa sensación, aunque ha sido en su viaje más reciente a Irán donde ha vivido emociones contradictorias nunca antes experimentadas. "Estuve allí durante 16 días, pero nada más bajarme del avión pensé en volverme a casa. No pasé miedo nunca, pero sí viví situaciones complicadas. Por ejemplo, viajo sola pero nunca estoy sola porque siempre te encuentras con otros turistas;en esta ocasión, sólo me crucé con dos chicas catalanas. El idioma también fue, en un primer momento, otra cuestión que me bloqueó, pues no hablan inglés y tuve que comunicarme a través de gestos y el traductor de persa. El cambio de moneda tampoco es fácil, pero reconozco que ha sido una experiencia única. Al final, superé esa sensación de vértigo, con el velo me sentía cómoda, segura, y tuve la oportunidad de escucharme a a mí misma. Este viaje me ha animado a seguir conociendo el Medio Oriente y me gustaría viajar a Siria o Arabia Saudí, aunque sé que no son destinos fáciles para una mujer que viaja sola".

La influencer, que en estos momentos tiene 34.000 seguidores en su perfil de Instagram, se dedica al turismo más allá de la nube y también está al frente de un edificio de alojamientos turísticos en la Alameda.Son muchos los viajeros influencers que hoy viven de sus experiencias por el mundo. Profesionales de los viajes cuyos trabajos giran en torno a la promoción de zonas concretas del mundo: "30 bloggers del mundo nos reunimos para promocionar la región de Kerala en el sur de la India en el concurso Kerala Blog Express, uno de los certámenes más importantes de los bloggers de viajes. Elegían a un blogger de cada país y yo fui la única seleccionada de España".

Si aún no tiene claro destino de vacaciones, Karmen Salas propone: como destino de naturaleza, Islandia; si lo suyo es la aventura y el mochileo, Asia; en busca de los espiritual, Varanasi; por Europa, Italia; por Andalucía, Ronda.