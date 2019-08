Hay estudios que sostienen que Instagram afecta negativamente en la salud mental de los usuarios, en su mayoría adolescentes. La comparación de los ‘Me gusta’ (likes) en las fotografías perturba la capacidad de socialización llegando incluso a trastornos como la depresión.

Este argumento sumado con la compra -en aumento- de ‘likes’ y seguidores falsos ha hecho que la propia red social tome cartas en el asunto.

Vivir sin ‘likes’

Desde hace pocos días, usuarios de distintos países como Australia, Japón, Brasil, Canadá, Irlanda, Italia o Nueva Zelanda ya no pueden visualizar el número de ‘Me gusta’ que una persona ha recibido en sus fotos. Cada instagramer sí puede verlo en su propia estadística, pero no es público.

Dicho de otro modo, ya no pueden ver el número de corazones que tienen los post ajenos y, por tanto, se evita la comparación. Eso sí, podrán seguir observando el nombre de cada persona que haya dado ‘like’.

Desde Instagram esperan que esta prueba “elimine la presión de la cantidad de ‘Me gusta’ que recibirá una publicación para que pueda concentrarse en compartir las cosas que ama. Queremos que la red social sea un lugar donde la gente se sienta cómoda expresándose. Sabemos que las personas vienen a Instagram para expresarse, ser creativas y seguir sus pasiones. Y queremos asegurarnos de que no sea una competencia”, afirman.

“Queremos asegurarnos de que las personas no se sientan como si quisieran una publicación en particular porque está recibiendo muchos ‘Me gusta’, y que no deberían sentir que comparten solo para obtener corazones. Queremos ver si esto realmente mejora la experiencia y despresuriza a Instagram”, puntualizan desde la plataforma social.

Pese a estas declaraciones hay quienes cuestionan las razones ofrecidas defendiendo que se trata únicamente de un giro en su modelo de negocio para incrementar la facturación, más que por motivos sociales.

Consecuencias

Aunque la medida está en fase de pruebas es bastante probable que termine generalizándose en todos los países donde se extiende la plataforma social, incluido España.

No obstante, el debate en nuestro país no ha hecho más que empezar. ¿Cómo afectaría la nueva norma en los millones usuarios españoles? ¿Mejoraría la salud mental en los adolescentes? ¿Dañaría al mercado publicitario? ¿Qué opinión tienen los Influencers españoles? ¿Y los expertos digitales o psicólogos? A continuación, analizamos estas cuestiones con sus principales protagonistas.

El debate está servido

Para Cristina Muñoz, psicóloga sanitaria, ‘coach’ y CEO de Positivate, “puede que en el fondo esta medida deje al usuario más desfavorecido”.

El hecho de que sí se pueda visualizar las estadísticas propias “puede generar, incluso, más neurosis, puesto que al ver mis ‘likes’ puedo compartirlo públicamente con un vídeo o una simple captura de pantalla”.

Al tener oculto el ‘feedback’ de los demás “nadie nos asegura que disminuya el modelo competitivo. Es más, puede incluso aumentar. Al no tener claro cuál es el patrón para obtener reputación online o éxito entramos en una especie de exceso de actividad”, asegura Muñoz.

Ilde Cortés dirige desde hace años el área de Social Media en la RFEF y la selección española de fútbol. Un experto en social media que asegura que “es difícil vaticinar en qué va a derivar este cambio. La teoría apunta a que Instagram busca que demos más valor al contenido, sin dejarnos llevar por las tendencias marcadas por los Influencers”.

Entre los más jóvenes, los ‘likes’ se han convertido “en una balanza para medir su popularidad y este movimiento elimina ese marcador. Sin embargo, sí genera un problema para los Influencers. Les será más difícil ser captados por las marcas. Aquellos que ya están establecidos quizás no lo noten, pero los que quieran introducirse en el mercado tendrán mucho más difícil ser reconocidos como tales" puntualiza Cortés.

Jesús Isnard, fotógrafo sevillano con más de 56.000 seguidores en Instagram, se alegra mucho que desde esta red social hayan optado porque den opción a suprimir "este dichoso número, rompiendo así con narcisismos y problemas de jóvenes agobiados en busca de más y más popularidad".

Además, añade: "Se incentivará muchísimo más la creatividad y al final las fotografías que suban a las plataformas de los usuarios supongo que serán mucho más trabajadas e inspiracionales".

En cuanto a su experiencia como fotógrafo y usuario de Instagram, "nunca he tenido este número como referencia y he sido fiel a mí mismo. A lo que me gusta a mí y no a mis seguidores. Al final ellos me siguen por lo que yo pongo y quiero enseñar... Y no por lo que ellos quieren ver de mí. En cuanto aparezca la nueva actualización se verá quienes tienen más y menos ego, señala Isnard.

Rocío Barea, instagramer de moda con más de 21.000 seguidores, cree que no influiría negativamente en los usuarios esta medida si llegase a España. Y en el negocio con las marcas "tampoco". Las firmas que trabajan con Influencers "piden mucho material y datos estadísticos como para que cambie este mercado".

Nuria Cabrera, Influencer, más conocida como ‘El Diario de Nuny’, comenta que tiene sentimientos encontrados en cuanto a la desaparición de ‘likes’ en Instagram. “A priori, me parece una excelente idea, de cara a sanear un poco esta red social. En los últimos tiempos, tristemente se valoran los contenidos en base a su repercusión, y no a su calidad. Esto lo hacemos todos... Agencias, marcas, usuarios...Y desgraciadamente, esto beneficia al falso Influencer".

Si el hecho de eliminar los likes "hiciera que se valorasen los contenidos en base a su calidad, esta medida sería estupenda, pero mucho me temo que no va a ser así en el caso de los falsantes. Del mismo modo que actualmente falsean sus estadísticas utilizando aplicaciones de compras de likes y seguidores, cuando se implemente la eliminación de ‘likes’, usarán otros medios para falsear sus datos, como ya viene sucediendo con las visualizaciones de las stories (dato que sólo puede ver el usuario). Hecha la ley, hecha la trampa”, subraya Cabrera.

Ahora que también trabaja desde el otro lado, gestionado la comunicación de Influencers de marcas, Nuria "ha visto de todo, y en esos casos, les basta con modificar un pantallazo de visualizaciones de stories con Photoshop y añadir unos ceros de más, antes de enviarlo a la marca con la que quieren trabajar”.

Los influencers que sí trabajan su cuenta de forma honesta, “seguirán ofreciendo contenido de calidad, pero si sigue primando la “repercusión” (ahora a través de un pantallazo), no sé hasta qué punto se pueden ver beneficiados o no”.

La nueva medida que puede llegar a España de eliminar ‘likes’ puede resultar muy beneficiosa para la autoestima de los usuarios más jóvenes que se miden y valoran entre ellos en función de sus seguidores y corazones en sus fotos de Instagram, ocasionando en muchos casos una enorme frustración por comparación constante y decepción si no se obtiene lo esperado. Y esa necesidad imperiosa de reconocimiento y popularidad puede hacerles recurrir también a "malas prácticas de compras de likes y seguidores", señala Nuria Cabrera. En ese sentido, esta reconocida bloguera matiza que la iniciativa de Instagram "puede ayudar muchísimo”.