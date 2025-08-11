"Un informe avala que no había peligro en mantener lo que quedaba del ficus de Triana"

El ficus de San Jacinto sigue dando que hablar. Su tala definitiva no acalla las críticas de quienes consideran que el Ayuntamiento de Sevilla ha incumplido lo acordado en un Pleno del año pasado, ya que no se han adoptado las medidas necesarias para conservar lo que quedaba de este ejemplar centenario. Mientras los trabajos continúan para dejar reducido al mínimo el tocón existente, más de una veintena de personas se concentran a diario frente al templo dominico para despedirse de un árbol que representa la "nefasta" política medioambiental de los últimos gobiernos municipales.

Tres años después, la escena se repite. Fue en agosto de 2022 cuando comenzó la poda agresiva del ficus trianero, llevada a cabo por la comunidad dominica con el respaldo del Ayuntamiento (gobernado entonces por el socialista Antonio Muñoz), a raíz de la caída de una rama que provocó graves daños a una vendedora de cupones. Tal decisión, según los titulares de la parroquia de San Jacinto, se encontraba avalada por cinco estudios de expertos que constataban el mal estado del árbol. Aquellos trabajos se paralizaron por una orden judicial, tras la movilización de diversas asociaciones medioambientales y la constitución de una plataforma en defensa de dicho ejemplar.

La llegada del popular José Luis Sanz a la Alcaldía hispalense conllevó un nuevo acuerdo con los dominicos, mediante el cual la administración local se hacía cargo del mantenimiento del ficus. La plaza delantera del templo también pasaba a ser competencia municipal. En septiembre de 2024, Parques y Jardines presentó un informe técnico que evidenciaba la muerte del árbol. Un pleno celebrado ese mes, a instancias de la plataforma ciudadana creada dos años antes, aprobó una moratoria para que se mantuviera el tocón existente. El gobierno, según las personas que han acudido a la concentración de este lunes, se comprometía a aplicar medidas en lo que quedaba del árbol y a mantenerlo.

El informe entregado al Distrito Triana

La sorpresa para estos sevillanos llegó el pasado jueves, cuando desde el departamento que dirige Evelia Rincón comenzó la tala definitiva del ficus, a tráves de los efectivos de la empresa concesionaria del arbolado en Triana. La decisión, para dicho grupo de personas, "incumple" lo acordado en el Pleno. Así lo manifiesta Clara Márquez, coordinadora de Pacma en Sevilla. "Un informe entregado al Distrito Triana hace pocas semanas confirma que no había peligro alguno en mantener lo que quedaba del árbol", asegura Márquez, quien califica de "despropósito" la decisión del Ayuntamiento de reducirlo a una sección de un metro de altura y colocar una placa en su recuerdo.

"Se debería haber dejado el tocón como estaba, pues constituye un símbolo del maltrato al medioambiente en Sevilla", refiere la representante de Pacma, quien advierte de "la falta de prevención" que existe a la hora de planificar las intervenciones de mantenimiento en el arbolado de la ciudad. "La rama que hirió gravemente a la cuponera se cayó porque el ficus carecía de un plan de conservación", asegura. Por tal motivo, defiende que estas actuaciones se acometan entre octubre y febrero, cuando no hay crecimiento en la mayoría de las especies y tampoco se ven afectadas las crías de la avifauna que habita los árboles.

Márquez explica que desde que comenzó la tala definitiva del ficus, varios ciudadanos se han acercado al jardín de San Jacinto para comprobar el estado de la madera cortada. "No hay ningún síntoma de pudrición", refiere la representante de Pacma, en alusión a la explicación dada por la concejal de Parques y Jardines, quien el pasado jueves aseveró que se optó por esta decisión debido a la advertencia de técnicos sobre la mala calidad de dicha madera y el riesgo que suponía mantener lo que quedaba del árbol en pie. "El muro que rodea este jardín está movido por las raíces del ficus y no veo ninguna medida de protección al respecto", incide Márquez, que lamenta que la política medioambiental que se aplica desde hace años en Sevilla "esté sujeta al Urbanismo, cuando no debiera ser así".

"Incumplimiento"

En el encuentro de este lunes también ha estado presente David López, portavoz de la plataforma en defensa del ficus de San Jacinto. López, al igual que Márquez, ha criticado la medida adoptada por el gobierno de Sanz, por "no cumplirse el compromiso acordado en un Pleno para mantener lo que quedaba del árbol, ya estuviera vivo o muerto".

Mientras, los trabajos para la tala definitiva continúan esta semana. Aún queda por cortar la parte más gruesa del tocón. El calor de estos días, con alerta naranja por temperaturas por encima de los 40 grados, obliga a concluir la jornada laboral a media mañana. Todo hace prever que estas labores no terminen hasta la semana próxima.