Inversión de 1,5 millones de euros para las obras de la Avenida de los Conquistadores en Santa Clara

Las obras de la Avenida de los Conquistadores, en el barrio de Santa Clara, comenzaron a principios de verano y tienen un presupuesto de 1,5 millones de euros. Estos trabajos se desarrollan en esta vía comprendida entre las calles Alonso de Pineda y Salto de Alvarado y tienen una duración de diez meses desde su inicio a principios del verano.

Según el alcalde, José Luis Sanz, "con esta actuación, atendemos una demanda histórica de los vecinos de Santa Clara, un barrio históricamente sin actuaciones de calado desde su construcción hace más de medio siglo y que, en el caso de la avenida de los Conquistadores tendrá nueva red de saneamiento y abastecimiento; acerados limpios, transitables y con rebajes en pasos de peatones en espacios que nunca tuvieron aceras; recuperación del arbolado, nuevo mobiliario urbano como bancos y papeleras, sobre todo en las zonas norte y sur de las calles donde se encuentran la parroquia de Santa Clara y el colegio San Agustín; zona de esparcimiento central, zonas ajardinadas y reasfaltado de primera calidad".

Otras obras en Santa Clara

Además, el Ayuntamiento continúa con la construcción del nuevo parque canino en el espacio libre entre la Avenida de Kansas City y la Avenida Villas de Cuba —del Distrito San Pablo-Santa Justa—, separado de las zonas residenciales. Este parque estará dotado con elementos para el esparcimiento de las mascotas y contará con espacios de sombra y bancos.

Hasta ahora los vecinos de la zona no contaban con un espacio destinado a sus perros, por lo que tenían que hacer uso de otras zonas del barrio para el recreo de sus mascotas. En esta línea, el alcalde ha querido recordar que con esta actuación, "desde el actual equipo de Gobierno damos respuesta a una petición histórica de los vecinos del distrito San Pablo-Santa Justa. Vamos a seguir mejorando la calidad de vida no sólo de nuestros vecinos, sino también de sus mascotas. Esta es una acción más que demuestra que Sevilla ya está en marcha”, concluía Sanz.

Del mismo modo, se ha mejarodo la seguridad y la accesibilidad de los itinerarios peatonales de un entorno que se mantenía sin aceras o tramos peatonales excesivamente estrechos y que afectaban hasta ahora en la mayoría de los casos, a las personas mayores, a los vecinos con movilidad reducida y a los traslados a los centros educativos del barrio en horarios de mayor densidad de tráfico por sus calles.

Las obras han tenido como objetivo principal la ampliación del acerado de las calles Francisco Vázquez de Coronado, Carabela la Niña y Juan Ponce de León, utilizando solería de hormigón hexagonal y adoquines en los accesos a garajes. Esta mejora ya permite un tránsito más cómodo y seguro para los peatones. Del mismo modo, se han repuesto los bordillos que se encontraban deteriorados o mal colocados dentro de la zona de actuación, lo que ya ayuda a definir mejor los espacios peatonales y vehiculares.