Un investigador de la US logra financiación europea para un proyecto sobre el Mediterráneo

El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) ha concedido una ayuda de 1.853.000 euros al investigador Lino Camprubí, del departamento de Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Sevilla (US) para su programa de ayuda a proyectos de investigación. La financiación se incluye en la denominación Consolidator Grants, el segundo de los tres niveles en que se dividen las subvenciones del ERC. El profesor Camprubí ha sido uno de los 327 elegidos entre las más de 2.500 propuestas presentadas en esta categoría. Las Consolidator Grants son ayudas destinadas a investigadores con entre 7 y 12 años de experiencia y que cuenten con un proyecto en cualquier área de conocimiento, basado en una institución, pública o privada, de educación superior con sede en alguno de los países miembros de la UE. España, con 22 ayudas, es el quinto país por proyectos seleccionados en esta convocatoria. Esta ayuda permitirá al profesor Camprubí poner en marcha el proyecto Deepmed: Ciencia y Estrategia en la Historia del Mediterráneo Profundo (1860-2020), que estudiará la historia del Mediterráneo profundo. Parte de la hipótesis de que ciencia y estrategia se han desarrollado mutuamente, dando lugar a percepciones múltiples y cambiantes de este espacio marítimo. “El Mediterráneo es uno de los espacios más calientes, tanto en el sentido literal del cambio climático como en el geopolítico. Los científicos y los estrategas económicos y militares que se enfrentan a estos retos trabajan en un espacio tridimensional. Buscan yacimientos de gas y petróleo en el subsuelo, instalan detectores de vigilancia anti-submarina, o elaboran mapas de corrientes profundas, claves para diagnosticar y predecir el comportamiento de la temperatura y la biodiversidad”, explica el profesor Camprubí. El investigador recuerda que esta realidad tiene apenas 150 años de historia y que su inicio coincide con los descubrimientos de las corrientes profundas y de la vida submarina, ambos ocurridos en el Mediterráneo. A lo largo del siglo XX, los submarinos bélicos impulsaron el conocimiento del medio marino, que a su vez replanteó el modo de marcar las fronteras y de definir las prioridades económicas y ambientales. Para analizar esta realidad, el profesor Camprubí contará con un equipo de siete investigadores de varias disciplinas humanísticas y científicas y de procedencias lingüísticas heterogéneas con vistas a cubrir gran parte de la diversidad cultural del Mare Nostrum. Lino Camprubí es historiador y filósofo de la ciencia. Actualmente es investigador Ramón y Cajal en la Facultad de Filosofía de la US y cuenta con una amplia trayectoria internacional que pasa por las universidades de Cornell, Los Ángeles, Chicago, y Autónoma de Barcelona, además del Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín. Es autor, entre otros, de Los ingenieros de Franco (Crítica, 2017) y “No longer an American Lake: Deep Science and Geopolitics in the Mediterranean”, Diplomatic History, 2020.