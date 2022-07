De la US a Reino Unido: Una investigadora sevillana logra una prestigiosa beca europea

La sevillana Paula Martín Rodríguez (Sevilla, 25 de diciembre de 1995) es la española que ha logrado hacerse con una de las cuatro prestigiosas becas ARTES que la asociación Iberian & Latin American Visual Culture Group concede cada año con apoyo del Centro de Estudios de la Europa Hispánica (CEEH) de Reino Unido para completar estudios académicos en el extranjero. En concreto, en su caso, en la categoría destinada a estudiantes de doctorado o postdoctorado en España que desean realizar una investigación en el Reino Unido y que le permitirá investigar durante un año y medio en Londres y Oxford.

La joven es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, especializada en Ilustración Científica en la Universidad del País Vasco y cuenta con el Máster Universitario en Patrimonio Artístico Andaluz y su Proyección Iberoamericana, que es el que impulsó su doctorado sobre un tema “poco estudiado” –expone la becada–, pero con el que ha cautivado a la prestigiosa institución académica londinense: el estudio del dibujo científico y botánico en las expediciones científicas de la Corona española a América en el siglo XVIII.

ARTES es una organización benéfica dedicada a aumentar el conocimiento y la comprensión de la cultura visual ibérica y latinoamericana. Su objetivo es reunir a personas con un interés especial en las artes de España, Portugal y América Latina para promover el estudio y la discusión, organizar reuniones y visitas periódicas, proporcionar noticias e información y fomentar la colaboración en todos los campos y disciplinas de la cultura visual ibérica y latinoamericana. Las cuatro becas que concede anualmente están destinadas a doctorandos en universidades del Reino Unido y doctorandos y doctores en universidades españolas, además de dos ayudas de viajes. La beca es económica, de 3.000 libras y 1.000, respectivamente.

En concreto, la tesis en la que está trabajando Paula y que ha logrado alzarse con esta prestigiosa ayuda europea examina la figura de Isidro Gálvez, un artista botánico español que dedicó su vida a ilustrar la flora peruana y chilena con otros botánicos y dibujantes que también participaron en el proyecto. Juntos produjeron numerosas ilustraciones, la mayoría de las cuales se conservan en el Real Jardín Botánico de Madrid. Con esta beca, la joven pretende completar su investigación y adquirir una visión global de la obra de Gálvez y sus colegas durante una expedición a Perú y Chile buceando en varios archivos ingleses.

“Estoy muy contenta y tengo muchas ganas. Si ya aquí me emociono cuando veo dibujos y documentos, por ejemplo, en el Real Jardín Botánico o el Museo de Ciencias Naturales, poder ir a un museo tan importante en el mundo como el Museo de Historia Natural de Londres o ir al Real Jardín Botánico de Kew, que es uno de los jardines más importantes del mundo, me hace sentir que tengo una oportunidad muy especial. Que encima el viaje sea fruto de un reconocimiento a mi trabajo, me tiene muy ilusionada”, explica emocionada la joven.

Para obtener la beca, Paula tuvo que presentar, además de su trabajo de investigación, una especie de cuaderno de bitágoras sobre los pasos que seguirá en Reino Unido, es decir, un presupuesto ajustado sobre la inversión de la cuantía de la beca. “He calculado que con las 3.000 libras que me dan, los viajes y mi estancia y los documentos que necesito consultar en los archivos estaré en torno a un mes y medio en Londres e iré algunos días a Oxford a ver los herbarios que tienen en la Universidad”, especifica.

Con la maleta ya cargada de emociones, esta aventura académica de Paula comenzará el próximo mes de noviembre cuando tiene previsto emprender su viaje, del que no volverá hasta mediados de diciembre. Allí trabajará mano a mano con las archiveras y responsables del Museo de Historia Natural de Londres y el Real Jardín Botánico de Kew, donde ya está buscando referentes para que guíen su estancia. Además, contará con el apoyo de su tutor de tesis, el profesor de la Hispalense, Justo Estebaranz.

A su vuelta, y una vez presentado su trabajo fin de doctorado, lo tiene claro. “Yo me veo trabajando como profesora en la Universidad. Siempre he querido enseñar. Ahora, es verdad que la investigación, a la que he llegado un poco de casualidad, me gusta mucho y la disfruto muchísimo, por lo que me planteo compaginar la investigación con la con la docencia”, concluye.