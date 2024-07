Investigan el incendio del quiosco de una conocida influencer en un pueblo de Sevilla

La Policía Local y Nacional han abierto una investigación en relación al incendio ocurrido esta noche en el municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache. Se ha producido en torno a las 4.30 horas de la madrugada en un nuevo establecimiento comercial que tenía prevista su inauguración el próximo sábado. Propiedad de la conocida influencer sevillana, Rocío Armero, el local se encuentra en la Avenida de Palomares, muy cerca del quiosco que la ha hecho conocida en las redes sociales: ‘Quiosco Sarita’.

Según las fuentes policiales, la investigación sigue encuentra abierta y aún no se descarta “ninguna hipótesis” sobre el posible origen del fuego. Por su parte, Rocío Armero ha compartido con su millón y medio de seguidores en su perfil de TikTok, un vídeo en el que muestra los desperfectos del lugar y, entre lágrimas, asegura ser víctima de un “acto vandálico”. Asimismo, se debe a la rápida acción policial que el incendio no se propagase hacia los inmuebles más próximos.

La ‘tiktoker’ Rocío Armero asegura que se trata de un acto de vandalismo

“La tienda ha ardido esta noche. He sufrido un acto de vandalismo. Le han echado gasolina a las cuatro y media de la mañana. Me han quemado la tienda que con tanto esfuerzo he intentado levantar. Esto ha sido intencionado. Hemos llegado antes de que la tienda se quemara y hemos conseguido apagarlo”, ha relatado la popular tiktoker en sus redes sociales. De esta manera, ha generado multitud de reacciones de personas que empatizan con su situación y le dan ánimos ante la situación vivida.

En su publicación, la tiktoker también ha agradecido las innumerables muestras de solidaridad y apoyo que ha recibido por parte de todos los vecinos de San Juan de Aznalfarache, al tiempo que ha reconocido el trabajo de las autoridades. “Mi pueblo entero volcado, limpiando, fregando…”, ha señalado la influencer llena de gratitud y ha añadido: “Los policías, el Ayuntamiento, los Concejales…” en referencia a los miembros del Gobierno, encabezados por la alcaldesa, María Luisa Moya.

Del mismo modo, una de sus seguidoras y vecinas del pueblo, se ha acercado hasta el local para conocer a la propietaria de ‘Quiosco Sarita’ y colaborar en la medida de lo posible durante estos momentos. “De esta yo salgo, como el Ave Fénix”, ha declarado Rocío Amero en el mismo vídeo, con una actitud positiva frente a lo sucedido; “Pero el que lo ha hecho, no”, puntualiza. “Quien sea lo va a pagar”, asegura en el pie de foto de la publicación.

‘Quiosco Sarita’, el famoso local de venta de chuches

Rocío Armero o Rociíto, como se la conoce en San Suan de Aznalfarache, se dedica a vender chuches y ha conseguido generar alrededor de su trabajo toda una comunidad. Con miles de fieles clientes apoyándola, cuenta en el vídeo que “el dinero va y viene. Lo que me duele son las lágrimas de mi hija o de mi madre. Así que el que haya sido, lo va a pagar”. De esta forma, manifiesta su descontento ante lo ocurrido y la intención de continuar hacia adelante con la inauguración del establecimiento.