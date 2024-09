Italianos, alemanes y franceses: 1.500 estudiantes de todo el mundo llegan a la US

La Universidad de Sevilla (US) ha dado la bienvenida en la Escuela de Ingeniería Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) a cerca de 1.500 estudiantes internacionales que cursarán sus estudios durante el primer cuatrimestre o el curso completo en los distintos centros de la Hispalense. Más tarde, se incorporará el grupo de alumnado que estudiará durante el segundo cuatrimestre y aquellos procedentes de otras modalidades de movilidad internacional, como las prácticas internacionales. En total, la institución acogerá a unos 3.000 estudiantes internacionales.

Se espera superar así la cifra del curso 2023/24, cuando la US recibió a 2.904 estudiantes entrantes internacionales (un 2,18% más que el curso 2022/23, que alcanzó los 2.842). De hecho, debido al elevado número de estudiantes recibidos por la Universidad de Sevilla, este Welcome Day se ha distribuido en dos sesiones, en el mayor salón de actos del que dispone la US, que se encuentra en la ETSI.

Italia, Alemania, Francia y Polonia son los países de origen que durante este año y dentro del espacio europeo, aportan mayor número de estudiantes a la Hispalense. De fuera del continente europeo, la US también acoge a estudiantes, especialmente procedentes de América Latina. El mayor número, de países como México, EE.UU., Brasil y Chile. Las titulaciones más demandadas de los estudiantes internacionales son los grados de Filología Hispánica, Psicología, Fundamentos de Arquitectura y Derecho.

Erasmus+

El programa de Erasmus+ tiene una gran relevancia (78.55%) en la movilidad internacional entrante de la Universidad de Sevilla, que para el segundo cuatrimestre estima recibir a otros 800 estudiantes de grado y máster.

El Centro Internacional de la US, junto a la asociación de estudiantes Erasmus Student Network Sevilla y el Instituto de Idiomas, ha sido el encargado de darles la bienvenida y proporcionarles toda la información relativa a los trámites necesarios para sus estancias en movilidad. Los universitarios internacionales han conocido en esta primera toma de contacto cómo funciona la Hispalense y cuáles son todos los servicios que tienen a su alcance antes de comenzar las clases. Por su parte, el Instituto de Idiomas también ha tenido ocasión de informarles sobre su catálogo de cursos, entre los que se encuentran los de español.

En cada facultad

Como apoyo a la integración de estos estudiantes, el director de Movilidad de la Universidad de Sevilla, Jesús Soto, ha explicado que, además, cada facultad organiza habitualmente una bienvenida adicional, donde suelen recibir información más concreta sobre estudios, clases y equipamiento del centro.

Algunas cuentan con un programa de mentoría o acompañamiento dedicado a los estudiantes de movilidad internacional. También el Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria (SACU) les ofrece apoyo en la búsqueda de piso, atención psicológica o la ayuda a alumnado con necesidades especiales.

Por último, la Universidad de Sevilla cuenta con la colaboración de la Erasmus Student Network Sevilla (ESN), que organiza muchas iniciativas culturales y excursiones que ayudan a la integración de quienes desde otros países vienen cada año a formarse en la US.