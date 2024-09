La CEU Fernando III de Sevilla recibirá a sus primeros estudiantes el 11 de septiembre

Es la gran novedad académica del curso 2024/25 en Sevilla. La CEU Fernando III -la segunda universidad privada de la provincia- se pondrá en marcha la próxima semana. El arzobispo monseñor Saiz Meneses bendecirá sus instalaciones el 9 de septiembre y dos días después, el miércoles 11, se recibirá a sus primeros estudiantes, casi 400, lo que prácticamente completa su oferta educativa.

La nueva universidad, situada en el campus que el CEU posee desde hace años en Bormujos, se inaugura con diez grados. Se trata de las carreras de Administración y Dirección de Empresas (ADE), Derecho, Relaciones Internacionales, Marketing y Gestión Comercial, Inteligencia de los Negocios, Ingeniería Informática, Ingeniería en Sistema de Telecomunicación, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Educación Infantil y Educación Primaria. A estas titulaciones se suman seis dobles grados, otros seis posgrados y un doctorado.

En la Fernando III está todo preparado. Estos días se ultima el equipamiento de las aulas y otras dependencias. Todas las instalaciones se encuentran dotadas con nuevas tecnologías. Pantallas digitales, ordenadores y el mobiliario más avanzado. Todo ha de estar preparado para que la actividad docente se desarrolle a partir de la próxima semana. Previamente, el lunes 9, tendrá lugar -a las 12:00- la bendición del nuevo edificio que acogerá la universidad privada, acto que estará presidido por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz.

Casi 400 estudiantes

Dos días después, el miércoles 11, llegarán los primeros estudiantes, para los que se ha organizado una jornada Welcome Day, esto es, la bienvenida a los universitarios del primer curso de los nuevos grados. Casi 400 alumnos, según señalan fuentes de la institución académica. Se llega, así, a lograr el objetivo marcado para este curso. Para ellos se han diseñado diversas actividades -musicales, deportivas y de convivencia- que servirán de acogida y adaptación a la enseñanza superior.

Un importante número de alumnos reciben becas de la propia institución para financiar sus estudios. El CEU destinó el año pasado en toda España más de 19 millones de euros a tal cometido. También ha de destacarse la gran presencia de universitarios que proceden de fuera de Sevilla o del extranjero, los cuales han elegido la Fernando III para formarse en la educación superior.

La nueva universidad se pone en marcha con una plantilla docente formada por 60 profesionales, número que se irá incrementado los próximos cursos. De cara a un futuro inmediato, para el ejercicio 2025/26, llegarán los grados vinculados con la rama sanitaria, que tanta demanda registran los últimos años (especialmente a raíz de la pandemia). En septiembre del próximo año se implantarán Medicina, Enfermería, Psicología y Fisioterapia. En el caso de Medicina, será la tercera universidad sevillana que imparta la titulación, después de la Universidad de Sevilla y de la Loyola, que la puso en marcha (en un procedimiento lleno de polémica) el curso pasado.

También Comillas

Las universidades privadas responden, de esta forma, al gran interés por estudiar dichas carreras y para las que resulta tan difícil lograr plaza en las instituciones académicas públicas, debido a la alta nota de corte que se exige para entrar en ellas. Desde las universidas públicas se alerta del riesgo que entraña que a estos estudios accedan no quienes obtienen la mejor calificación, "sino quienes puedan pagárselos".

No es la única universidad privada que se adentra en Sevilla en las ramas sanitarias. Otra de las novedades del curso es la llegada de la Universidad de Comillas a la provincia, a través del centro de Enfermería de San Juan de Dios, que ha dejado de estar adscrito a la Hispalense para hacerlo con esta institución. Un proceso marcado también por la polémica, que acabó en verano con un choque de acusaciones entre la Junta de Andalucía y las universidades públicas. La última oferta de la US para recuperar la adscripción cayó en saco roto. Por tanto, serán tres universidades privadas las que tengan presencia en la oferta académica sevillana. Hace diez años no había ninguna.