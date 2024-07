Comillas le gana el pulso a la US en la adscripción de San Juan de Dios

Comillas le gana el pulso a la Universidad de Sevilla (US) en la adscripción del centro de Enfermería de San Juan de Dios (SJD), en Bormujos. El consejo de gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde esta semana a la vinculación de la orden hospitalaria con la universidad pontificia para que a partir del próximo curso sea ésta la que firme las titulaciones que en las instalaciones del Aljarafe se impartan. Con esta decisión, el Ejecutivo de Juanma Moreno desoye las dos propuestas presentadas por la Hispalense en este mes de julio para retomar la adscripción con SJD, rota el año pasado. El polémico asunto ha abierto una importante crisis entre el Gobierno autonómico y las universidades públicas, que ven en en este proceso otro capítulo más de la "privatización" que en el ámbito de la educación superior llevan a cabo los populares. Una división que ha tenido eco hasta en los actos institucionales.

El desencuentro entre la US y SJD ha vivido esta semana otro episodio. La Universidad de Sevilla ha querido en todo momento demostrar su disponibilidad a alcanzar un nuevo acuerdo con la orden religiosa. Una actitud que responde a las críticas que desde la Consejería de Universidad se lanzaron a principios de julio, cuando se lamentó que ninguna universidad pública andaluza se hubiera interesado por la adscripción del centro de Enfermería de SJD, lo que dejó el terreno abonado para la llegada de instituciones académicas privadas y de fuera de la comunidad autónoma.

Debe recordarse que la desadscripción de la referida orden con la Hispalense se inició el curso 2022/23 después de que SJD rechazara una nueva propuesta de acuerdo de la US, la misma que ha presentado ahora, aunque con ciertos matices. El comunicado de la consejería encendió los ánimos de la AUPA, donde están representadas las universidades públicas andaluzas. Su presidente, Francisco Oliva (rector de la Universidad Pablo de Olavide), respondió al departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos acusándolo de falta de información sobre el proceso. En todo este revuelo, la propia UPO había salido a la palestra al recordarse desde el Ejecutivo andaluz que esta institución rechazó la oferta de adscripción con SJD que le ofreció el Gobierno andaluz en 2023. La guerra de comunicados se trasladó al acto de investidura de Oliva para su segundo mandato en la UPO, al que no acudió el consejero ni ningún representante de la Junta (tampoco del Ayuntamiento hispalense). Daños colaterales.

Una relación "transitoria"

La US ha presentado dos veces su oferta para restablecer la adscripción de SJD en un breve periodo de tiempo. La última, el pasado martes, en tiempo de descuento y a pocas horas de que el consejo de gobierno de la Junta aprobara la vinculación del Centro de Enfermería de Bormujos con la Universidad Pontificia de Comillas, de carácter estatal, por lo que sus estudios los homologa directamente la agencia de calidad nacional y no la andaluza (algo que no ocurre con las universidades públicas y privadas de esta comunidad). Aunque, eso sí, el Ejecutivo andaluz ha manifestado el deseo de que sea una relación "transitoria" mientras la US y SJD llegan a un nuevo acuerdo. En caso de lograrse, será a medio plazo. "Como muy pronto, seis meses, aunque puede tardarse años", detallan fuentes de la consejería.

Para ello, además, hay que partir de una base fundamental: que las dos instituciones implicadas estén dispuestas a alcanzarlo. La Hispalense lo ha manifestado en estas dos propuestas, mientras que la orden hospitalaria ha mantenido el silencio como norma estos 15 días. Sú último comunicado lo publicó el domingo 7 de julio, en respuesta a unas duras palabras del rector de la US, Miguel Ángel Castro, que no se anda con rodeos en asuntos que atañen a la universidad. No ha habido otro pronunciamiento sobre un asunto que para SJD ha llegado a buen puerto, pues desde el otoño de 2022 había manifestado su deseo de adscribirse a una universidad privada, aunque la lentitud del trámite propició la vuelta atrás, lo que motivó las discrepancias con la US, que acabaron en los tribunales.

La situación del alumnado

También hay que tener en cuenta que para una futurible nueva adscripción con la US es necesario poner fin al proceso inverso iniciado el año pasado. Los estudiantes de Enfermería que aún se encuentran en el grado, lo acabarán con un título expedido por la Hispalense. A partir de septiembre, los alumnos de nuevo ingreso, al finalizar la carrera sanitaria, lo harán con uno que lo firme Comillas. Desde la Junta se insiste en que, tanto en un caso como en otro, se trata de plazas privadas, por las que hay que pagar, de ahí que no entiendan la advertencia sobre la "privatización" de la enseñanza superior, cuando este modelo de adscripción lleva décadas existiendo en Andalucía. No es nada nuevo. El coste del grado de Enfermería en SJD -según ha podido saber este periódico- asciende a unos 4.000 euros para el primer curso, con independencia de la universidad a la que esté adscrita.

No hay que olvidar el marco en el que se produce la polémica. La Junta ha aprobado esta misma semana la creación de dos nuevas universidades privadas en Málaga, mientras que en Sevilla empezará a funcionar en septiembre la CEU Fernando III, también en Bormujos y la segunda de esta tipología en la provincia tras la llegada de la Loyola, con sede en Dos Hermanas. La entrada de Comillas en en este sistema se considera por la AUPA un método de privatización "exprés", a modo de franquicia. Lo cierto es que las universidades públicas han perdido la hegemonía en la educación superior sevillana. Y en muy poco tiempo.