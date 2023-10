La Audiencia Nacional rechaza la medida cautelar de la US contra la adscripción de San Juan de Dios

Varapalo judicial a la Universidad de Sevilla (US) en su pretensión de que el grado de Enfermería de la Orden de San Juan de Dios (SJD) se excluya de su oferta académica. La Audiencia Nacional ha desestimado la medida cautelar que la Hispalense solicitó este verano contra la propuesta aprobada por la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) para el curso 2023/24, en la que las 75 plazas de la carrera sanitaria de SJD seguían adscritas a la US.

En un auto del pasado 20 de septiembre, al que ha tenido acceso este periódico, se recuerda que la Universidad de Sevilla interpuso recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la CGPU (perteneciente al Ministerio de Universidades) sobre la oferta de plazas en titulaciones de enseñanza superior. En ella se incluyen 75 plazas de grado en Enfermería en el Centro Universitario San Juan de Dios, que siguen adscritas a la Hispalense. Además de ese recurso, se solicitaba la adopción de medidas cautelares para que estos estudios se desvincularan de la US durante el presente ejercicio académico.

La Audiencia Nacional, en los fundamentos de derecho, estima que "no hay razones [...] por las que debiera acordarse una medida cautelar con el alcance que se pretende". "Es más, por el abogado del Estado se cuestiona la propia admisibilidad del recurso a la vista de la actividad impugnada", refiere el auto.

"Prematura"

También incide en que el acuerdo sobre la oferta académica de la CGPU "debe ser objeto de implementación y ejecución por cada comunidad autónoma, lo que revela que la suspensión que se pide y en los términos en los que se solicita, resulta cuanto menos prematura". "Lo que no se manifiesta en este caso es que el recurso pudiera perder su finalidad legítima, pieza angular de la medida cautelar", abunda el auto, que acuerda denegar la medida cautelar.

El intento de la US por que el grado de Enfermería de SJD deje de pertenecer a su oferta académica obedece, según manifestó el rector Miguel Ángel Castro el pasado junio, al intento de la orden hospitalaria por vincularse con otra universidad privada, objetivo que comunicó hace un año a la Hispalense. Al demorarse este intento, volvió a comunicar el deseo de que dichos estudios siguieran adscritos a la Universidad de Sevilla, al menos, un curso más.

Sin acuerdo

Ante esta situación, la US propuso a SJD un nuevo convenio que la orden rechazó, por lo que el equipo de gobierno de la Hispalense y su consejo social decidieron que esas 75 plazas no se incluyeran en la propuesta académica que se envió a la Junta. Sin embargo, según Castro, esta decisión no fue la que la Consejería de Universidades elevó a la CGPU, que finalmente mantuvo el grado de Enfermería de San Juan de Dios dentro de la oferta de la Hispalense, lo que motivó que la universidad pública recurriera a la Audiencia Nacional.

Desde el centro universitario San Juan de Dios se envió un mensaje de tranquilidad asegurando la impartición de dicha titulación durante el curso 2023/24 en las mismas condiciones que en los últimos ejercicios. De hecho, este grado sigue adscrito actualmente a la US, pese a que Castro advirtiera que no garantizaba "la tutela" en dichos estudios al haberse deteriorado la confianza con la orden hospitalaria.