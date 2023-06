La US recurrirá a la Audiencia Nacional por la oferta de plazas en San Juan de Dios

La Universidad de Sevilla (US) ha presentado ya un recurso por la vía de lo contencioso-administrativo por la aprobación de plazas de nuevo ingreso para el grado de Enfermería en el Centro Universitario de San Juan de Dios, con lo que formaliza, así, las "medidas legales" anunciadas el pasado 7 de junio al conocerse que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Universidad, Ciencia e Innovación, planteó en la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) esta oferta de plazas, pese a que el consejo de gobierno de la US decidió por unanimidad que el próximo curso no hubiera ya plazas de primero adscritas a la Hispalense en San Juan de Dios.

Fuentes de la US han confirmado a Europa Press que "el contencioso ya se ha presentado" y que es el bufete Tornos Abogados, especializado en Derecho Administrativo y "uno de los más prestigiosos" del país, el que está asesorando a la institución en este asunto. El contencioso reclama la impugnación de una parte del acuerdo alcanzado en la CGPU, concretamente la relativa a la propuesta elevada por la Junta de Andalucía. Al tratarse de un órgano nacional, el recurso se ha presentado en la sala de lo Contencioso-Admnistrativo de la Audiencia Nacional.

El rector de la US, Miguel Ángel Castro, confirmaba en una comparecencia pública el pasado 7 de junio que se emprenderían acciones legales al entender que la Junta había "roto el principio de autonomía universitaria, que ha muerto". "La Junta ha faltado el respeto a la Universidad de Sevilla", espetaba Castro, que incluyó la decisión en la búsqueda de "parar este desmán". Defendió que irían "hasta el final" con dos objetivos y como un "acto de responsabilidad": "defender a la Universidad de Sevilla, la más grande del territorio andaluz" y para preservar los derechos de los estudiantes, ya que "deben saber", en alusión a los que pudieran optar por San Juan de Dios para cursar estudios de Enfermería que el "control de la US" sobre sus estudios es "mínimo" tras esta "deslegitimación y falta de respeto".

Castro lamentaba que es "la primera vez" que la Junta trasladaba a la CGPU una oferta de plazas de nuevo ingreso diferente a la aprobada en los órganos competentes de las universidades, que son el consejo de gobierno y el consejo social. En el caso concreto de San Juan de Dios, el consejo de gobierno del pasado mes de mayo aprobó por unanimidad de todos sus miembros no ofertar ni una plaza de nuevo ingreso en este centro e iniciar el proceso de desadscripción después de varios movimientos por parte de la citada institución que la US entendió como una "falta de confianza y de respecto académico".