La US llevará a los tribunales la adscripción del grado de Enfermería de San Juan de Dios

A menos de una semana de la Selectividad, la incertidumbre reina en el grado de Enfermería que oferta el Centro Universitario San Juan de Dios. Tras ratificar la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) que las 75 plazas de nuevo ingreso de dicha titulación seguirán adscritas el próximo curso a la Universidad de Sevilla (US), el rector de esta institución académica, Miguel Ángel Castro, ha anunciado este miércoles que la Hispalense pondrá en manos de sus abogados tal decisión, que responde a la propuesta elevada por la Junta de Andalucía. Castro no garantiza "la tutela" de la US en estos estudios, lo que siembra la duda en los jóvenes que quieran cursarlos en dicho centro para el ejercicio 2023/24.

"Un atentado contra la autonomía universitaria, que ha muerto" y "una falta de respeto". Con estas expresiones se ha referido el rector de la Hispalense a la oferta académica ratificada por la CGPU esta semana y que da el visto bueno a las propuestas presentadas por las comunidades autónomas. Castro ha tenido duras palabras hacia la Junta de Andalucía y, en concreto, a la Consejería de Universidades, por hacer caso omiso a la decisión tomada por el consejo de gobierno de la US, que votó "por unanimidad" que no se incluyera ninguna plaza de nuevo ingreso en el grado de Enfermería de San Juan de Dios (SJD) para el próximo curso. Determinación respaldada luego por su consejo social.

El rector de la Universidad de Sevilla, en rueda de prensa y como hizo en el último claustro, ha recordado los motivos que llevaron a tomar esta decisión. Fue la orden hospitalaria la que el pasado otoño comunicó que el centro dejaría de estar adscrito a la US a partir de septiembre de 2023. La razón, según Castro, obedece a "una motivación mercantil". La Hispalense ya informó de que SJD pretendía incluir su grado de Enfermería en la oferta de la universidad privada de Comillas, con sede en Madrid.

El rechazo a un nuevo convenio

En diciembre de 2022 tal postura se ratificó con una carta que expresaba el deseo de que no se incluyeran nuevas plazas de ingreso para el próximo curso adscritas a la US. De hecho, la orden hospitalaria no participó en el Salón del Estudiante, donde se presenta a los jóvenes la oferta académica de la institución de enseñanza superior y sus centros adscritos.

Tal planteamiento cambió en enero, cuando el centro universitario comunicó a la US el interés por seguir, al menos un curso más, con las plazas de Enfermería adscritas a su oferta, debido a que la vinculación con la otra universidad "va más lenta de lo esperado". La Hispalense le respondió con una propuesta de nuevo convenio, que incluía una cláusula de permanencia de "4+4", esto es, de ocho años de adscripción, condición que no aceptó la orden hospitalaria. Ante tal negativa, el consejo de gobierno de la US decidió que se ofertaran cero plazas en San Juan de Dios para el próximo curso, determinación que respaldó luego su consejo social.

Sin embargo, esta propuesta no ha sido la que, según Castro, ha elevado la Junta a la CGPU, que finalmente incluye las 75 nuevas plazas de ingreso del grado de Enfermería de SJD en la oferta académica de la US para el ejercicio académico que arranca en septiembre. Para el rector de la Hispalense, el Gobierno andaluz "ha desoído nuestra petición y sólo ha atendido la de San Juan de Dios". Por tal motivo, ya ha puesto en manos de los asesores jurídicos de la universidad este asunto para que emprendan la acciones que estimen oportunas.

Una "tutela" sin garantizar

Castro no ha precisado si se pedirán medidas cautelares para que dichas plazas no entren en la oferta académica del próximo curso. Están a la espera de lo que les comuniquen los abogados. Lo que sí deja claro es que "la tutela" de la US en dichos estudios no está garantizada. Una advertencia para los jóvenes que tengan pensado cursar Enfermería en San Juan de Dios. "¿Qué control voy a tener yo sobre las actividades académicas"?, ha cuestionado el máximo responsable de la Hispalense, quien ha basado esta incertidumbre en "la falta de confianza y respeto" que la orden hospitalaria ha mostrado hacia la Universidad de Sevilla el último año.

La US también anunció la desadscripción del Centro Universitario Cardenal Spínola, perteneciente al CEU, a raíz de que se iniciara el trámite para la puesta en funcionamiento de la universidad privada Fernando III, perteneciente también a dicha fundación de enseñanza. Finalmente, los estudios que imparte dicho centro seguirán incluidos en la oferta de la Hispalense tras firmarse la semana pasada un nuevo convenio entre ambas partes que garantiza la independencia de la futura universidad.

En el caso de San Juan de Dios, la US ha abierto un proceso que facilita la incorporación de los estudiantes de este centro a la Facultad de Enfermería propia de la Hispalense. Un objetivo que ahora se ve cercenado con la oferta académica que ha hecho oficial la CGPU y que la Universidad de Sevilla pretende recurrir.