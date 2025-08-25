Joselito y Juanita Reina, los guardianes de la Macarena

DOS diminutivos gigantes que son los guardianes de la Macarena ahora que por razones de fuerza mayor la Madre de Dios no preside la Basílica, como si hubiera salido a un Ein-Karem de Sevilla. Joselito el Gallo (1895-1920) y Juanita Reina (1925-1999) figuran entre los grandes benefactores de una devoción imparable. Uno forjado en los ruedos hasta que la fortuna le fue esquiva en Talavera; la otra, hija de la vecina calle Parras, artista tridimensional que triunfó en el teatro, en sus espectáculos y en el cine.

Juanita Reina muere el 19 de marzo de 1999. Sus restos fueron llevados a hombros, como los de un torero, desde la Basílica de la Macarena hasta el cementerio. La estatua que la recuerda está muy cerca del conjunto fúnebre de Mariano Benlliure que preside el de Joselito el Gallo en el mismo conjunto escultórico donde reposan los restos de su hermano Rafael, su cuñado Ignacio Sánchez Mejías y los de Gabriela Ortega.

Murió el mismo día que José Agustín Goytisolo (1928-1999). Valgan sus Palabras para Julia que cantara Paco Ibáñez como palimpsesto de estas Palabras para Juana siguiendo como guión el libro de Daniel Pineda Novo Las folklóricas y el cine que en 1991 editó el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

Un repaso de la trayectoria cinematográfica de Juanita Reina que podría incluir un recorrido por los cines de su ciudad natal que acogieron sus estrenos, todos ellos ya desaparecidos: Coliseo España, Cine Bécquer, Palacio Central, Llorens, Pathé, Florida. Debuta en 1942 con La Blanca Paloma, una adaptación de la novela de Armando Palacio Valdés La Virgen del Rocío ya entró en Triana, dirigida por Claudio de la Torre. La particularidad de este cineasta y comediógrafo es que era cuñado de Ramón Carande. El historiador que fue rector de la Universidad de Sevilla estaba casado con una hermana suya.

En 1943 se estrena Canelita en Rama, a las órdenes de Eduardo García Maroto. La actriz tiene 18 años. En el reparto aparece Pastora Imperio, así bautizada por Jacinto Benavente, esposa que fue de Rafael el Gallo, cuñada de Joselito. En casi todas sus películas estarán los tríos Quintero, León y Quiroga o el de Ochaíta, Valerio y Solano. La tercera película se titula precisamente Macarena. Se estrena en 1944. Pasa de los años de la dura posguerra al año del desembarco de Normandía. La dirigió el guionista Antonio Guzmán y en un texto que recoge Pineda Novo se dice que “las distinguidas damas que asistieron al estreno de la película fueron obsequiadas por el Instituto Español S.A. con polvos de belleza Macarena”.

Serenata Española es la primera de las tres películas consecutivas en las que la dirigió Juan de Orduña. Está basada en la vida del músico Isaac Albéniz a partir de un argumento de Eduardo Marquina. Se estrena el 11 de mayo de 1947, tres semanas antes de la llegada al aeropuerto de Barajas de Evita Perón.

Orduña la vuelve a dirigir en La Lola se va a los Puertos y en Vendaval. La primera es una adaptación de la obra de los hermanos Manuel y Antonio Machado que casi medio siglo después, en 1993, dirigirá Josefina Molina con Rocío Jurado. La chipionera y Juanita Reina formaban parte junto a Imperio Argentina, Nati Mistral y María Vidal del espectáculo Azabache, que se representó en la Expo 92 con la dirección de Gerardo Vera. En la versión de Orduña aparecen el cantaor Pepe Pinto y el bailaor El Caracol de Cádiz, hermano de Federico Casado Caracolillo, esposo de Juanita Reina. Padres de Federico Casado Reina, reputado crítico cinematográfico.

Vendaval está ambientada en el reinado de Isabel II después del éxito de Orduña con Locura de amor. Podía haber hecho dos películas más con este cineasta, pero El último cuplé le pareció a la artista macarena “demasiado atrevida para la época” y la interpretó Sara Montiel, que muchas noches se pasaba por el teatro para fijarse en los gestos de Juanita Reina. Con ella de productora y Caracolillo en uno de los papeles principales, Orduña iba a dirigir una nueva versión de La Lola se va a los Puertos. La muerte del cineasta aparcó definitivamente el proyecto.

Igual que con Orduña, Luis Lucia la dirige en tres películas consecutivas: Lola la Piconera, basada en una obra teatral de José María Pemán ambientada en el asedio de Cádiz por las tropas napoleónicas; Gloria Mairena, inspirada en una obra de los hermanos De las Cuevas en la que Juanita, en una acrobacia propia del cine europeo, se desdobla en la madre, famosa tonadillera de antaño, y su hija, que queda al cuidado de un padre viudo que se hace sacerdote para dirigir el colegio San Miguel donde se formaban los seises de la Catedral. Uno de ellos regresa a Sevilla y se enamora de la protagonista. El ciclo de Luis Lucia se cierra en 1952 con Aeropuerto: historias de Barajas interpretadas por Fernando Fernán-Gómez, Fernando Rey, María Asquerino, Pepe Isbert y Juanita Reina, con un breve papel de su hermana Mary Tere Reina. La de la calle Parras interpretaba la canción ¡Yo soy esa!, que fue prohibida por la censura y dio nombre años después al debut como actriz de Isabel Pantoja.

En Sucedió en Sevilla trabajó a las órdenes de José Gutiérrez Maesso, que fue uno de los directores de la primera época del festival de cine de Sevilla. En el catálogo de películas del libro de Pineda Novo, Juanita Reina se despide con La novia de Juan Lucero, donde le replica como galán el rejoneador Ángel Peralta. Parte de la cinta se rodó en la finca que los hermanos Peralta tenían en La Puebla del Río. Esta película la dirige Santos Alcocer, que antes fue periodista y en el diario Ya fue el que dio la exclusiva del asesinato de José Calvo Sotelo el 14 de julio de 1936.