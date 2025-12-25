La Junta de Andalucía incide en que la seguridad y el aforo son aspectos prioritarios al acudir a cotillones

Con la proximidad de la Nochevieja, se organizan fiestas organizadas y cotillones que congregan a un gran número de asistentes. Ante este incremento de eventos, la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias que dirige Antonio Sanz, recuerda a la ciudadanía la importancia de conocer sus derechos y las obligaciones que deben cumplir las empresas organizadoras.

Un aspecto primordial es la seguridad. Las entidades promotoras de estos eventos deben contar con un seguro de responsabilidad civil en vigor, que cubra posibles daños personales o materiales derivados de la actividad. Asimismo, estos establecimientos y fiestas deben disponer de la autorización municipal correspondiente, que garantiza que el local cumple con la normativa sobre aforo, prevención de riesgos, condiciones higiénicas y demás requisitos exigidos por la normativa aplicable.

La publicidad que se difunde sobre estas celebraciones, ya sea a través de internet, cartelería, redes sociales o cualquier otro medio; forma parte del contrato con la persona consumidora, de manera que lo reflejado en la misma es de obligado cumplimiento. Por ello, Consumo recomienda conservar tanto la publicidad como la entrada adquirida, ya que pueden resultar fundamentales para respaldar una reclamación en caso de incidencia.

Las entradas deben comprarse únicamente en puntos de venta oficiales. En ellas debe figurar claramente la identificación de la empresa organizadora, incluyendo NIF y domicilio social, así como el precio total, con todos los impuestos y recargos incluidos. Antes de escoger entre distintas ofertas, es aconsejable comparar precios, servicios incluidos y condiciones del evento.

Es importante comprobar si la entrada incluye barra libre, un número determinado de consumiciones o servicios como guardarropa. En caso de que este último servicio se abone aparte, se debe solicitar justificante de pago para poder ejercer posteriormente cualquier derecho de reclamación.

La Dirección General de Consumo insiste también en la conveniencia de verificar personalmente, si es posible, las condiciones del local donde se celebrará el evento. Es imprescindible que disponga de salidas de emergencia suficientes y accesibles, medios de extinción de incendios, aseos adecuados y el resto de elementos de seguridad previstos por la normativa.

Si durante la celebración surgiera algún problema o desacuerdo con el servicio ofrecido, la persona usuaria tiene derecho a solicitar la hoja de reclamaciones. En caso de que el organizador la niegue, se puede acudir a la Policía Local para dejar constancia de la incidencia y, posteriormente, trasladar la a las oficinas municipales de Información a las personas consumidoras (OMIC) correspondientes o, en su caso, a los Servicios Provinciales de Consumo de la Junta de Andalucía.

Consumo Responde

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes y de 8:00 a 15:00 los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web https://www.consumoresponde.es,y de los perfiles de X (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).

El horario de atención telefónica es de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; y sábados, de 8:00 a 15:00, excepto festivos nacionales y autonómicos. El 31 de diciembre, el horario de atención telefónica es de 8:00 a 15:00.

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Sanidad, Presidencia y Emergencias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.