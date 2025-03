Junta, empresarios e ingenieros denuncian "agravio" a Andalucía por el retraso de las obras de los corredores ferroviarios

La consejería de Fomento de la Junta, los empresarios andaluces y los ingenieros de caminos han expresado este miércoles al Gobierno central sus quejas por el "agravio" que sufre Andalucía por el retraso de las obras de los corredores ferroviarios Mediterráneo y Atlántico, pese a que desde los puertos andaluces de interés general se mueve una cuarta parte (25%) de las mercancías de nuestro país. Estas infraestructuras deben estar en 2030. El lamento general es que se han empezado las obras de los corredores por el norte, y no por sur del país, cuando "Andalucía es la puerta del sur de Europa".

Este lamento se ha trasladado en el transcurso de la jornada Corredores ferroviarios, conectividad y progreso del territorio, organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos (CICCP) de Andalucía en Sevilla, donde estaban presentes el comisionado para la Oficina del Comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián; el coordinador adjunto de la Oficina del Comisionado para el Corredor Mediterráneo, José Carlos Domínguez; y la subdirectora general de Planificación, Red Transeuropea y Logística del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, María del Carmen Corral.

El malestar andaluz se debe a que prácticamente el único tramo en obras de los corredores proyectados es el Murcia-Almería.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha pedido al Gobierno de España que acelere el ritmo de ejecución de los corredores ferroviarios a su paso por Andalucía para sacar el máximo partido a la apuesta del Gobierno andaluz por la actividad logística. Y ha advertido de que gran parte del éxito de la Red Logística de Andalucía que está desarrollando la Junta depende de que se desarrollen las conexiones ferroviarias comprometidas.

Díaz ha ensalzado el valor estratégico de los corredores, pero ha avisado de que es conveniente que el Ministerio acelere los plazos para cumplir con el objetivo que marca Europa de puesta en servicio de la red básica para 2030. Y añade que cualquier retraso en estas obras “supone un lastre para la economía andaluza y española y una oportunidad perdida” frente a otros territorios que ya gozan de infraestructuras de primer nivel.

La consejera ha denunciado que los plazos están “muy ajustados” con partes del trazado andaluz aún en fase de redacción o estudio, como el tramo Almería-Granada o Granada-Bobadilla, y otros, como el tramo Almería-Murcia, que ya no estará, como se dijo, en 2026, y que se ha postergado para 2027. También acumula retrasos la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, cuyas obras acumulan ya varios años de retraso.

Asimismo, ha señalado que el diseño de los corredores ha sido, en la mayoría del trazado, menos ambicioso a su paso por Andalucía, donde se ha primado la vía única frente a la doble y se ha optado por adaptar la red existente frente a nuevas infraestructuras. Igualmente, no se ha tenido en cuenta reivindicaciones como la conexión ferroviaria del Puerto de Motril.

CEA: "Los corredores no terminan de llegar a Andalucía"

"Los corredores no terminan de llegar a Andalucía, a diferencia de lo que sucede con otros territorios como Cataluña, lo cual supone una rémora y tiene un coste de oportunidad muy importante para las empresas”. ha lamentado el secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Luis Fernández-Palacios, quien ha insistido en que la comunidad necesita esas conexiones ferroviarias para el transporte de las exportaciones. La CEA se queja de que en Andalucía quedan muchos tramos con proyectos por adjudicar.

En la misma línea, el decano de los ingenieros de caminos de Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan Manuel Medina, ha aludido directamente al sentimiento de agravio que hay en la región por este motivo a asegurar que "nos sentimos agraviados en Andalucía con esos retrasos", pese a que los puertos andaluces son los más cercanos a África y son puerta de América.

Teófila Martínez, actual presidenta de la autoridad portuaria de Bahía de Cádiz y con una larga trayectoria política en el PP como alcaldesa de Cádiz, diputada en el Congreso y senadora, entre otros cargos, se llevó el aplauso de los presentes cuando intervino para reiterar la queja general. "No entiendo que el corredor empiece de norte a sur y no al revés cuando en Andalucía tenemos siete puertos de interés general, un Estrecho por el que pasan 120.000 barcos al año y cuando entran por Algeciras 250.000 camiones", expuso Martínez. Y reclamó que el Ministerio mejore la planificación para acelerar el ritmo de los corredores ferroviarios avanzando con las inversiones y los proyectos al mismo tiempo para que no caduquen las evaluaciones ambientales. "Estoy muy enfadada. Demando una mejor planificación porque tenemos que dar certidumbres a las pequeñas y medianas empresas que llevan mercancías", espetó.

La respuesta de los representantes estatales de esos corredores ha sido negar que se dé este agravio y asegurar que esa sensación la tienen todas las provincias, aunque admiten que hay obras de estos corredores que avanzan más rápido en unos territorios que en otros cuando hay presupuesto y están listos los proyectos. La subdirectora general de Planificación, Red Transeuropea y Logística del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, María del Carmen Corral, sí compartió la reflexión sobre la importancia estratégica de los puertos andaluces y señaló que esta ha sido la razón por la que los corredores militares europeos "nos lo hemos traído a los puertos andaluces".

El presidente de Adif y Adif Alta Velocidad, Luis Pedro Marco de la Peña, ha recordado que “se están realizando importantísimas inversiones por parte de España para cumplir los plazos”. Y que nuestro país “puede ser la principal base logística de la OTAN, con un proyecto embrionario que se iniciará en Córdoba. Es una oportunidad enorme para la que tenemos posibilidad y capacidad”.

España movilizará 3.800 millones de euros a lo largo de 2025

Las obras de los Corredores Ferroviarios Mediterráneo y Atlántico movilizarán en España una inversión récord de 3.800 millones de euros a lo largo de 2025. En el Corredor Mediterráneo la cifra ascenderá al menos a 1.300 millones, mientras que en el Corredor Atlántico segundo se situará en torno a los 2.500 millones, en este trazado prácticamente duplicando la media de los últimos ejercicios.

Así se ha avanzado en la Jornada Corredores Ferroviarios: Conectividad y Progreso del Territorio, organizada en Sevilla por la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y patrocinada por Sando y por CBNK Ingeniería-Banco Caminos, en la que han participado representantes de esta corporación, de ambos Corredores, de Puertos del Estado, del Gobierno central, de la Junta de Andalucía y de las patronales.

El presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, ha reconocido “que desde hace décadas tenemos un problema en España en lo referente al tráfico de mercancías por ferrocarril con una cuota muy exigua”.

Esa cuota del transporte de mercancías en ferrocarril es del 4% (millones de mercancías por kilómetro), frente al 18% en Europa. El objetivo con los dos corredores ferroviarios es elevar esa cuota de España al 10%, explicó Miguel Ángel Carrillo, presidente del CICCP, ha reivindicado que se cumplan los plazos en la ejecución de cada una de las actuaciones previstas en los Corredores Mediterráneo y Atlántico, en pasajeros y mercancías, porque “la ampliación de nuestra red ferroviaria es fundamental para reforzar la competitividad de España en Europa”.