La Junta ya está reparando el firme de la carretera A-8006 a La Algaba en el tramo más cercano a Sevilla

C. V.

La denuncia de este periódico el mes pasado sobre el mal estado y el peligro para conductores y ciclistas de la carretera norte de Sevilla ha surtido efecto. La Consejería de Fomento de la Junta ha explicado a este periódico que está llevando a cabo desde este lunes trabajos de mejora del firme de la carretera A-8006 entre La Algaba y Sevilla. Estos trabajos, que durarán una semana, se están centrado en los puntos más deteriorados de la vía, aproximadamente medio kilómetro en la zona más cercana a la capital. Posteriormente, tras la Semana Santa, se actuará en otro tramo de la carretera para mejorar la seguridad vial.

Estos trabajo se suman a otras actuaciones de reparación del firme o retirada y poda de la maleza que se han llevado a cabo en el último año.

Esta vía A-8006 es todo un peligro para los conductores y ciclistas. Es la segunda carretera convencional en volumen de tráfico de vehículos que conecta la capital con los municipios del Norte del Sevilla (La Algaba y Villaverde del Río). Lleva años repleta de grietas de gran tamaño, baches, socavones, bultos, firme cuarteado y mal parcheado. Y ello pese a que también concentra el mayor número de ciclodeportistas que salen de Sevilla hacia el norte, Su titular, la consejería de Fomento de la Junta, parecía mirar a otro lado ante las reiteradas quejas del Ayuntamiento de La Algaba y de las asociaciones ciclistas como A Contramano.

Una vista del firme reparado de la A-8006 / C.V.

Desde 2009 cuatro ciclistas han muerto circulando por esta carretera (11/9/2024, 28/11/2024, 10/6/2009 y 2/6/2009), donde también se han registrado otros dos heridos, uno de ellos grave.

Los vecinos de La Algaba son de los más afectados por el mal estado de esta vía autonómica. El Ayuntamiento de La Algaba viene reclamando a la Junta que acabe con el "muy mal estado" de esta carretera desde hace años. "Desde el Ayuntamiento se ha reivindicado en numerosas ocasiones su arreglo integral, al tratarse de una vía que une no solo La Algaba con la capital, sino con numerosos pueblos de la provincia. Es por ello una de las vías con más intensidad diaria de tráfico rodado y de ciclistas. Cada día observamos más baches, más socavones y peligro para conductores. No queremos lamentar más accidentes como los dos últimos acaecidos en esta carretera en el último trimestre del año pasado", lamenta el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera.

Otra imagen de la A-8006 con firme renovado / C.V.

En el tramo de esta carretera entre La Algaba y Sevilla circulan cada día 9.597 vehículos, de los cuales 672 son pesados, según los datos de la Junta.

Desde la asociación ciclista A Contramano se ha pedido a la Junta de Andalucía que actúe de forma urgente con medidas que mejoren la seguridad, no sólo de los ciclistas, sino de todos los usuarios. "Es incomprensible que una carretera llena de agujeros y parches, que por diseño en la actualidad no podría permitir velocidades superiores a 70 km/h (según la Norma 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras) permita circular a 90 km/h (100 km/h antes del cambio normativo de 2019)", denuncia la asociación ciclista de Sevilla. La entidad asegura que las muertes y accidentes de ciclistas se deben al gran uso de esta vía por parte de vehículos a motor y ciclistas de una carretera mal mantenida y que no se ha adecuado al uso que tiene.