La carretera norte más peligrosa para conductores y ciclistas de Sevilla

La segunda carretera convencional en volumen de tráfico de vehículos que conecta la capital con los municipios del Norte del Sevilla (La Algaba y Villaverde del Río), la A-8006, es todo un peligro para los conductores y deportistas. Lleva años repleta de grietas de gran tamaño, baches, socavones, bultos, firme cuarteado y mal parcheado. Y ello pese a que también concentra el mayor número de ciclodeportistas que salen de Sevilla hacia el norte, Su titular, la consejería de Fomento de la Junta, parece mirar a otro lado ante las reiteradas quejas del Ayuntamiento de La Algaba y de las asociaciones ciclistas como A Contramano.

Desde 2009 cuatro ciclistas han muerto circulando por esta carretera (11/9/2024, 28/11/2024, 10/6/2009 y 2/6/2009), donde también se han registrado otros dos heridos, uno de ellos grave.

Los vecinos de La Algaba son de los más afectados por el mal estado de esta vía autonómica. El Ayuntamiento de La Algaba viene reclamando a la Junta que acabe con el "muy mal estado" de esta carretera desde hace años. "Desde el Ayuntamiento se ha reivindicado en numerosas ocasiones su arreglo integral, al tratarse de una vía que une no solo La Algaba con la capital, sino con numerosos pueblos de la provincia. Es por ello una de las vías con más intensidad diaria de tráfico rodado y de ciclistas. Cada día observamos más baches, más socavones y peligro para conductores. No queremos lamentar más accidentes como los dos últimos acaecidos en esta carretera en el último trimestre del año pasado", lamenta el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera.

En el tramo de esta carretera entre La Algaba y Sevilla circulan cada día 9.597 vehículos, de los cuales 672 son pesados, según los datos de la Junta.

Las enormes grietas del arcén de la carretera A-8006 que ponen en riesgo a los ciclistas / A Contramano

Desde la asociación ciclista A Contramano se ha pedido a la Junta de Andalucía que actúe de forma urgente con medidas que mejoren la seguridad, no sólo de los ciclistas, sino de todos los usuarios. "Es incomprensible que una carretera llena de agujeros y parches, que por diseño en la actualidad no podría permitir velocidades superiores a 70 km/h (según la Norma 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras) permita circular a 90 km/h (100 km/h antes del cambio normativo de 2019)", denuncia la asociación ciclista de Sevilla. La entidad asegura que las muertes y accidentes de ciclistas se deben al gran uso de esta vía por parte de vehículos a motor y ciclistas de una carretera mal mantenida y que no se ha adecuado al uso que tiene.

Detalle del mal estado

A Contramano denuncia que la Junta de Andalucía no ha tomado conciencia del riesgo que supone esta carretera y que las pocas obras que ha realizado en esta vía han empeorado la seguridad de los ciclistas.

La asociación ciclista ha elaborado un detallado informe sobre el mal estado de esta carretera (pinchar aquí para ampliar), un documento que ha registrado como queja a la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Junta, a la que ha solicitado una reunión desde el 8/11/2024 sin respuesta hasta ahora.

La A-8006 que une Sevilla a Villaverde del Río presenta toda la variedad de situaciones que un ciclista no debe encontrar en una carretera: señalización incorrecta indicando un carril bici que en la práctica no existe, ausencia de arcén con ancho suficiente, suciedad proveniente de la calzada o de los caminos, baches y grietas longitudinales, con frecuencia ramas y arbustos, o conos que señalizan agujeros en el carril de circulación que impiden el paso a los ciclistas por el arcén.

Las otras carreteras que salen hacia el norte de Sevilla son descartadas por los ciclistas por diversos motivos, bien en toda su longitud o en la salida de Sevilla.

La A-8008 (de Sevilla a Brenes por Valdezorras) es sin arcén, con salida complicada desde Alcosa y con mucho tráfico de camiones.

La A-8005 (de Sevilla a Los Rosales) es sin arcén y la salida por Pino Montano tiene mucho tráfico de camiones, está cortada por las obras del Metro y no lleva a ningún sitio de interés.

La A-8009 (acceso Norte a Sevilla) es una autovía con un carril bici paralelo, pero al carril bici le falta la conexión con Sevilla.

La A-8002 (de Sevilla a Alcalá del Río) tiene salida desde Sevilla con carretera con arcén, pero lleva finalmente a la A-8006 o hacia Burguillos, pero cruzando La Rinconada. Además, desde Burguillos a Castilblanco la Junta fresó en los bordes bandas sonoras que hacen muy peligrosa la circulación en bicicleta. Por esto lo ciclistas no suelen ir ni a Castilblanco (tallado de bandas) ni a Cantillana (A-8006 en muy mal estado).

N-630: suele ser el destino de la mayoría de los ciclistas que salen de Sevilla por la A-8006. La otra forma de acceder a ella es desde Camas, pero pasando por un polígono industrial.

Soluciones

Las asociaciones ciclistas reclaman a la Junta como soluciones urgentes:

La reducción del ancho de carriles en favor del arcén

El reasfaltado en diversos puntos

La señalización informativa

La reducción de los límites de velocidad, en especial en las franjas horarias de mayor tráfico ciclista.

A medio plazo, piden la construcción del carril bici entre Sevilla y La Algaba contemplado en el Plan Andaluz de la Bicicleta, y el reasfaltado completo con ampliación de arcenes a 1,5 m en toda la longitud de la carretera, dando continuidad a la proyección de los mismos en rotondas, intersecciones, desvíos, incorporaciones, etc., sin obstáculos.. En el Plan Andaluz de la Bicicleta se incluía un carril bici para esta carretera, pero no se ha construido.

El informe presentado a la Junta

El informe de A Contramano sobre la A-8006 da cuenta de toda la variedad de situaciones que un ciclista no debe encontrar en una carretera, y que ponen en peligro su circulación.

La entidad avisa de que los baches pueden producir reventones, roturas de llantas, e incluso lesiones en las muñecas, con peligro también de caída. Y añade que las grietas longitudinales son sumamente peligrosas, puesto que con un ancho de 1,5 cm ya empiezan a dirigir la rueda delantera de una bicicleta de carretera, haciendo que el ciclista pierda en control y caiga, con peligro de ser arrollado si la caída se produce hacia el carril de circulación.

Desde La Algaba hacia Alcalá de Río, y la continuación luego hasta el km 0, en las proximidades de Villaverde del Río, 20 km, la situación es aún peor. Entre la línea del carril y el borde del asfalto en algunos tramos hay apenas 70 cm, además la posible escapatoria ante un peligro para el ciclista no existe, ya que hay un guardarraíl. El asfalto está en mucho peor estado, acumulándose el desgrane del mismo en el arcén, con muchos baches y grietas longitudinales.

Junto a los clubes ciclistas, A Contramano ha mantenido tres reuniones con la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. La primera en 2023, con la Delegada anterior, sin resultado positivo alguno; y las 2 siguientes en 2024 con el nuevo delegado.