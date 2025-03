Las Cabezas culpa a la Confederación Hidrográfica de la inundación de la autopista Sevilla-Cádiz que afectó a su municipio

El alcalde de Las Cabezas, José Solano (IU), ha lamentado el corte por inundación de una conexión vital para el municipio como es la autopista Sevilla-Cádiz (AP-4) y achaca esta anegación de la AP-4 a su paso por la localidad a la falta de limpieza de un canal de desagüe que depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y que se localiza en un estrechamiento donde confluyen también las vías del tren y la AP-4. Es el llamado encauzamiento del arroyo del Paraíso.

El regidor municipal declara que el municipio está "desamparado" por la Confederación, que no responde a las reiteradas reclamaciones del ayuntamiento para que se limpie de residuos este canal y que el problema tiene que solucionarlo con el ministerio de Transportes y con Adif. "La Confederación, el ministerio de Transportes y Adif tendrán que sentarse y darle una solución", reclama Solano.

"Una limpieza y un mantenimiento de este canal hace mucho que no se hace, ni tampoco un refuerzo. Y lo peor es que a 400 metros se sitúa la población de Sacramento, donde viven unas 300 personas que estarían en riesgo en caso de que se produzca un desbordamiento. Otro problema del corte de la AP-4 por inundación es que el tráfico que no puede pasar por este punto satura la circunvalación de Las Cabezas", denuncia Solano, quien lamenta que en la zona donde confluye la vía del tren con la autopista Sevilla-Cádiz se localiza este canal con una falta de mantenimiento más que evidente, tanto de limpieza como de refuerzo de los muros. En noviembre del año pasado envió un escrito a la Confederación pidiendo una reunión con el presidente de la Confederación y no tuvo respuesta. Y ha vuelto a pedir la reparación de este canal a finales de enero de este año. La Confederación les contestó por un correo electrónico hace apenas dos semanas y media para pedirles un poco más de información.

El alcalde de Las Cabezas, José Solano (IU) / Ayuntamiento de Las Cabezas

El alcalde destaca que no es normal que se acumule tanta agua como está sucediendo desde unos años atrás. Explica que los agricultores aseguran que históricamente no se ha inundado la zona de esta manera.

Solano cita un segundo problema que compete a la Confederación. Se trata de la inundación de cultivos debida a la rotura del muro de otro de los canales, entre Las Cabezas y el poblado de Trajano. Sucedió en los primeros días de las pasadas semanas cuando empezó a llover. La rotura provocó que toda esa agua del canal anegara los cultivos que estaban en crecimiento y en otros casos recién plantados. Los agricultores han perdido miles de euros en inversiones, porque eso ya está para tirarlo y tendrán que pasar muchas semanas hasta que el agua se vaya de esas parcelas.