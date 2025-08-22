Marqués de Nervión se reasfalta en una noche entre Luis Montoto y Eduardo Dato

El gobierno de José Luis Sanz ha repavimentado en una noche la calle Marqués de Nervión, entre Luis Montoto y Eduardo Dato, y suma esta vía a su ambicioso plan de reasfaltado.

Esta acción se suma al tramo ya recuperado la pasada primavera de la misma calle desde Eduardo Dato hasta Cean Bermúdez, que supuso una inversión de casi 30.000 euros y a los más de 100 kilómetros de calles reasfaltadas por este gobierno municipal en dos años.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado “la instalación de asfalto de primera calidad, que reduce ruidos y otorga seguridad vial a los conductores, en estos más de 600 metros de distancia lineal y los casi 6.000 metros cuadrados de una de las arterias principales que atraviesan el barrio de Nervión y que se encontraba en un pésimo estado desde hace décadas”.

Otra vista del cambio de Marqués de Nervión / Ayuntamiento de Sevilla

“Estas obras, realizadas en menos de diez horas y en pleno agosto, forman parte de la completa programación de obras que estamos ejecutando en toda Sevilla para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y que afecte, en la menor medida a su día a día”, ha destacado de la Rosa.

Los trabajos que se han realizado de manera exprés con una inversión de más de 90.000 euros, que se suman al tramo ya renovado hasta el cruce de la calle Cean Bermúdez y a los más de 100 kilómetros de reasfaltados recuperados en toda la ciudad.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, continúa trabajando en la puesta a punto de los barrios de Sevilla.

Otras obras en verano

Del mismo modo, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha aprobado recientemente dieciséis nuevas obras que se están ejecutando en diez distritos de la ciudad durante las próximas semanas con una inversión de 1.105.000 euros.

Por todo ello, en el distrito Triana ya ha comenzado la importante obra de Pagés del Corro; en el distrito Bellavista-La Palmera se reasfaltará la calle Goleta de Los Bermejales con una inversión de 57.749,20 euros; en el distrito Macarena, por 64.397,39 euros se asfaltarán Gaspar de Alvear por 33.349,87 euros y Bermúdez Plata 31.047,52 euros y en el Norte, el Ayuntamiento asfaltará la calle Corvina de San Jerónimo por 203.335,39 euros y mejorará el acerado de la calle Don latino de Híspalis de Miraflores por 5.451 euros.

Por su parte, el distrito San Pablo-Santa Justa, por 163.659 euros, el gobierno municipal asfaltará la calle Hespérides por 104.281,25 euros, María Josefa de Segovia por 24.639,69 y Niña y Jabugo por 34.737,06 euros. En el distrito los Remedios se mejorará el acerado en la calle Virgen del Valle por 39.071,23 euros y en el Sur, el reasfaltado de las calles Rafael Salgado y Bami por 125.000 euros.

En el Casco Antiguo, el Ayuntamiento mejorará la accesibilidad de las calles San Isidoro y Augusto Plasencia 31.669, 06 euros y la pavimentación de la calle Imaginero Castillo Lastrucci, por 22.562,29.

Finalmente, en el distrito Triana, el Ayuntamiento mejorará los pavimentos de las calles Juan Pablo I y Vincent Van Gogh por 107.188,04 euros y la calle Águila Perdicera del Cerro-Amate, por 107.050,50 euros, que avanza en estos momentos en sus obras

Más de 200 actuaciones en toda la ciudad

El delegado de Urbanismo destaca que “Sevilla está en obras” con el ejemplo de las más de 200 actuaciones programadas para estos días de agosto en los once distritos de Sevilla y en todas las áreas. Con estas nuevas acciones evidenciamos el estado de obras en el que se encuentra Sevilla para seguir sacando del abandono los espacios públicos de la ciudad en todos los distritos”.

Al margen de ello, el Ayuntamiento tiene en marcha en estos momentos obras claves como la obra de Pagés del Corro en Triana, las reurbanizaciones de las plaza de la Fuensanta o el carril bici en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca; la calle Mandarina, el parque Contadores o Carmen Vendrell en Cerro-Amate, las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos, en Los Remedios; la Avenida de los Conquistadores en San Pablo-Santa Justa; el nuevo carril bici o la calle Júcar en Bellavista-La Palmera; las calles Rafael Salgado o Utrera en Bami en el Sur, Méndez Núñez, Teodosio, Dueñas, Santa Ángela de la Cruz o la Cuesta del Rosario en el Casco Antiguo; la Gran Plaza en Nervión, la calle Blanca Paloma en la Macarena o el nuevo carro bici en el Norte. Estas destacadas actuaciones se suman al avance de la Línea 3 del Metro, así como el crecimiento de nuevos barrios como el de la Cruz del Campo y Palmas Altas y la creación de Vera Sevilla, en la antigua Altadis.

Esta actuación se une a las casi 90 que tiene programada la delegación de Urbanismo en todos los niveles, las alrededor de 60 en centros deportivos, las en torno a la veintena en la delegación de Parques y Jardines y las más de 40 en colegios en este mismo momento, entre otras muchas. Al margen de estos datos, recordamos que Emvisesa tiene en construcción en estos momentos 1.188 viviendas protegidas.