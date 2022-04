Las mascarillas dejan de ser obligatorias en la US

La mascarilla deja de ser obligatoria en la Universidad de Sevilla (US). Así lo ha informado la institución académica en su perfil de las redes sociales, donde, no obstante, recomienda su uso en espacios interiores donde no se pueda garantizar una distancia mínima.

La Hispalense había avisado el pasado martes de que la mascarilla seguiría siendo obligatoria. La advertencia se producía horas después de que el consejo de ministros restringiera su utilización a hospitales, transporte público y residencia de personas mayores.

La US informaba de que este uso se mantendría en sus espacios comunes interiores, aulas, talleres, laboratorios, salas de reuniones y despachos hasta que no se publicara en el BOE el decreto con tales modificaciones y se tuvieran en cuenta las recomendaciones de la conferencia de rectores universitarios de España (CRUE) sobre este asunto.

🔴Nota informativa sobre el uso de mascarillas en las instalaciones universitarias ➡ https://t.co/kgcCKbJsQX #infoCOVID19US pic.twitter.com/TGZv0pxEhN — Universidad de Sevilla (@unisevilla) April 21, 2022

Transcurridas menos de 48 horas, la Universidad de Sevilla ha avisado este jueves de que ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en sus instalaciones. Un cambio aprobado por la comisión Covid de la institución académica que, sin embargo, hace hincapié en recomendar que se continúe utilizando en las instalaciones interiores de "uso compartido". "Especialmente en aquellos espacios en los que no pueda garantizar una distancia interpersonal suficiente y que no gocen de buena ventilación", abunda.

También se recuerda que la mascarilla sigue siendo obligatoria para aquellas personas positivas en Covid, con sintomatología leve, asintomáticas o sospechosas, que accedan a los espacios universitarios, así como para los contactos estrechos. En estos casos se recomienda el uso de mascarilla de tipo FFP2.

Esta premisa es de gran importancia de cara los exámenes que han de celebrarse y puede condicionar también el desarrollo de las pruebas de la próxima Selectividad, que en las dos últimas ediciones se ha organizado siguiendo un riguroso protocolo de seguridad anti Covid.

Las otras universidades

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) mantiene, por ahora, la obligación de llevar mascarilla en sus instalaciones. Fuentes de la institución académica han explicado a este periódico que este viernes se reunirá la comisión Covid para tomar una decisión al respecto.

La Universidad Loyola Andalucía, en su campus de Dos Hermanas, ya suprimió la obligación de llevar mascarilla desde el pasado miércoles, cuando se publicó el referido decreto en el BOE. También recomienda su colocación en espacios de usos compartidos donde no se pueda cumplir con la distancia mínima entre los asistentes.