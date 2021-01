Matemáticas, Física, Química y Filología retomarán las clases semipresenciales en la US el miércoles

Las facultades de Física, Química y Matemáticas serán las primeras de la Universidad de Sevilla (US) en retomar las clases semipresenciales, junto con la de Filología. Así lo han dado a conocer desde el domingo pasado, una vez que el equipo de gobierno de la Hispalense decidió retomar este modelo mixto interrumpido en noviembre cuando la Junta de Andalucía estableció nuevas restricciones para frenar la segunda ola de contagios del Covid. Otras facultades lo harán a finales de esta semana o comienzos de la próxima, cuando hayan podido acondicionar todas las instalaciones para el regreso de los alumnos.

La vuelta al aula en la US será gradual. La institución académica ya lo advirtió el pasado sábado cuando tomó la decisión de recuperar el modelo combinado con el que arrancó el curso actual. Los centros están comunicando la fecha y plazos para la vuelta a través de los perfiles que poseen en las redes sociales. Las primeras que lo hicieron fueron las facultades de Química, Física y Matemáticas. Las tres se encuentran en el campus de Reina Mercedes. En ellas las clases teóricas volverán a la semipresencialidad a partir de este miércoles, 14 de enero.

Este sistema consiste en la distribuir a los alumnos en grupos reducidos que no superen nunca la mitad del aforo de un aula, con la intención de respetar la distancia de seguridad entre ellos. De esta forma, y en función de las dimensiones de las facultades, la organización se realiza atendiendo al 50%, 33% (el aforo más habitual) o al 25%. Estos porcentajes marcan el tiempo que tardan los estudiantes para pisar el aula. Lo harán, así, cada dos, tres o cuatro semanas.

Cuando las clases teóricas no las reciban de la forma tradicional, lo harán de manera telemática, gracias, en buena medida, a las más de 600 cámaras instaladas por la US para este curso, aunque no todos los docentes utilizan esta herramienta para las clases on line.

También el miércoles se retomará el sistema bimodal en la Facultad de Filología, mientras que en la de Filosofía se hará a partir del viernes 15. Todo ello teniendo en cuenta que son las últimas semanas del primer cuatrimestre. La evaluación comenzará el sábado 30 de enero.

100% de presencialidad en Ingeniería

Por su parte, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) informó, a través de un comunicado, de que la dirección del centro ha acordado la vuelta al 100% de presencialidad de las clases de todas las titulaciones que ofrece la ETSI. Lo hará a partir del próximo lunes, 18 de enero. Durante esta semana, las clases se desarrollarán en las mismas condiciones a como lo han hecho desde el 10 de noviembre.

Estos días, además, se revisarán todas las medidas higiénicas contra la pandemia para garantizar la seguridad de alumnos, profesorado y personal de administración y servicios (PAS). La dirección de la ETSI defiende esta máxima presencialidad “como modo de transmisión del conocimiento, tanto teórico como práctico”. El plazo dado hasta el día 18 se hace, además, para evitar los desplazamientos en plena ola de frío de alumnos que se encuentran en otras provincias.