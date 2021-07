El plan de verano del SAS deja a Sevilla con un médico y una enfermera solo dos horas para la atención domiciliaria por las tardes

Ni la pandemia de Covid puede con el clásico cierre de centros de salud por la tarde en Sevilla. Como ya ocurrió la pasada temporada estival, sólo nueve ambulatorios de un total de 35 funcionarán en la capital en horario vespertino. Son Mercedes Navarro de Alcosa, Amate, El Cachorro, El Greco, Los Bermejales, María Fuensanta Pérez Quirós, Pino Montano B, Ronda Histórica y Torreblanca. El resto, por lo tanto, cerrarán sus puertas a las 15:00.

Tampoco hay cambios en la prestación del servicio de atención domiciliaria, que seguirá contando como el año pasado con un sólo médico en horario de 15:00 a 17:00 horas y una enfermera para el turno de 17:00 a 20:00 para dar cobertura a toda la ciudad de Sevilla.

La única diferencia con respecto al año anterior es que estos cierres vespertinos, en lugar de empezar a aplicarse a partir del mes de julio como cada temporada estival, llevan ya en marcha desde el pasado lunes 28 de junio y se prolongarán, según el plan original del Servicio Andaluz de Salud (SAS), hasta el próximo 10 de septiembre.

Respecto a la atención de urgencias, fuentes del SAS destacan que, para toda la provincia, el plan incluye la disponibilidad de 10 equipos de urgencias de Atención Primaria, seis equipos móviles y los 17 equipos móviles de cuidados avanzados de Enfermería. Por su parte, la atención pediátrica se ofrecerá tanto en horario de mañana como en los centros abiertos en horario de tarde.

Los motivos que cada año argumenta la Administración sanitaria son, por un lado, que la afluencia de pacientes es menor durante el periodo veraniego y, por otro, que es imposible sustituir al personal ante la falta de profesionales en bolsa. Sin embargo, esta explicación no convence a los representantes de los trabajadores sanitarios en un año "que nada tiene que ver con la etapa prepandémica", destaca desde Satse su secretaria provincial Reyes Zabala.

"Venimos de una situación en la que los servicios sanitarios se han visto mermados por la pandemia, con una mayoría de asistencia telefónica, y estamos ante un verano que no es un verano al uso. Que se vuelva a copiar el modelo del plan de vacaciones de otros años y, además, durante casi dos meses y medio, con sólo nueve centros de salud abiertos por la tarde, es algo que no entendemos ni nos esperábamos este año", critica.

La sindicalista critica, además, que la dotación de profesionales en estos centros será, igualmente, "muy precaria" y "básicamente para urgencias". "Contarán con dos profesionales médicos; un pediatra en alguno de ellos, porque, por ejemplo en Torreblanca no hay; y personal administrativo. No es una plantilla para dar cobertura a toda la capital en los tiempos que estamos porque no estamos en un verano de normalidad", recalca. Y todo ello, además, en un año en el que, destaca Zabala, "cada centro atiende a la vez a la población de otros centros por la reunificación".

En la misma línea, desde Satse rechazan el plan de atención domiciliaria para el que la ciudad al completo se quedaría con un único facultativo en horario de 15:00 a 17:00 horas y una enfermera para el turno de 17:00 a 20:00, en compañía de un conductor celador para toda la tarde. "Realmente los equipos que están para urgencias y emergencias tendrán que cubrir las actividades programadas, tipo curas y demás, que no se puedan atender en horario de 8:00 a 15:00 porque no porque sea verano dejan de existir estas necesidades a domicilio", denuncia.

También el Sindicato Médico de Sevilla ha denunciado esta semana la "reducción dramática" que sufrirá el número de médicos de Atención Primaria durante este verano por la falta de profesionales, lo que puede conducir al sistema al colapso si el SAS no adopta medidas decididas para evitar la crisis.

En un comunicado, el presidente, Rafael Ojeda, explicó que las plantillas de Médicos de Familia y pediatras de Atención Primaria sufren un "déficit crónico" en la provincia, una situación que no es muy diferente a la del resto de Andalucía. "La escasez de médicos de estas especialidades, junto con la fuga de profesionales de la sanidad pública por las malas condiciones laborales, han llevado a la Atención Primaria a esta crítica situación", añadió.

Según Ojeda, en la práctica, esto se traducirá en la denegación de vacaciones a los médicos y a la sobrecarga de las consultas recurriendo a la "infausta figura de los bises" y se multiplicarán las guardias, que en algunos casos llegarán a ser de 12 al mes. "Esta actitud de la Administración nos parece inaceptable. No sólo conducirá al colapso a la Atención Primaria, sino que supondrá un nuevo golpe a la moral y los ánimos de un colectivo agotado", lamentó Ojeda.