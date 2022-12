Los médicos de la privada se plantan contra las aseguradoras y harán paros en las consultas

La asistencia sanitaria se complica en Sevilla. A la ronda de protestas de los médicos de la sanidad pública por las condiciones laborales del personal de Atención Primaria se suma otro histórico conflicto: el de la sanidad privada y sus retribuciones por parte de las grandes compañías aseguradoras.

"El colectivo no puede más y ha llegado el momento de que se dignifique la profesión", ha afirmado este miércoles el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, órgano que lidera, según sus propias palabras, "esta guerra". El primer paso, una jornada de paro o "de reflexión", como ha dicho Carmona, el próximo día 23 de enero cuando los médicos no atenderán en consulta a los pacientes de las compañías privadas, y que podría extenderse a las intervenciones quirúrgicas y a las urgencias si no hay negociación.

"El momento es ahora porque las condiciones con las que están trabajando los médicos no son las idóneas. Se trabaja a a volumen para conseguir un sueldo digno. Y eso está muy bien para vender pipas, pero no cuando el producto es la salud de las personas. Lo que pedimos es que se sienten en la mesa, que negocien, para que los profesionales trabajen a calidad y no a cantidad", ha dicho Carmona, que ha apuntado que los profesionales se ven "obligados" a superar la treintena de pacientes para que les compense económicamente su trabajo.

Los médicos de la sanidad privada llevan años reclamando una reacción a las compañías aseguradoras. Éstas llevan sin actualizar los baremos que regula las retribuciones de los facultativos desde 1992 cuando se estableció una retribución por consulta de, entonces, 2.000 pesetas, equivalentes a los 12 euros que se siguen pagando ahora. Una cantidad "irrisoria", en palabras de Carmona, y que les "obliga a tomar cartas en el asunto" contra los "culpables" de esta situación: "las primerísimas compañías aseguradoras como Adeslas, Sanitas, Caser, Asisa, DKV... y muchas más", ha afirmado.

El movimiento liderado por el Colegio de Médicos de Sevilla cuenta con el apoyo del Sindicato Médico de Sevilla, cuyo presidente, Rafael Ojeda, lamenta que especialista cobre "entre 15 y 17 euros por consulta y un médico generalista ocho euros".

Carmona asegura que todos los colegios andaluces y delegaciones del Sindicato de Médico en Andalucía están unidos en esta demanda "por primera vez en cuarenta años". El objetivo, dialogar con las compañías si esa actualización se hace en uno, dos o tres años, pero que debe empezar por iniciar una negociación "de manera inmediata".

Ambos organismos advierten de que esos paros anunciados a partir del 23 de enero podrán extenderse a las intervenciones quirúrgicas y a las urgencias si esa negociación no empieza y progresa conforme a la "dignidad" de los médicos, de los que ha dicho que trabajan para las compañías "de forma anómala" con las actuales retribuciones.

Carmona ha asegurado que en los últimos treinta años "ninguna compañía sanitaria ha dado pérdidas ni aún en el peor periodo de la pasada crisis económica" y que las pólizas no han dejado de subir, "mientras que los médicos ponen la consulta, los instrumentos, el personal y la formación" para recibir a cambio "una parte de lo que paga el paciente", una parte que, ha insistido, debe ser "más compensada".

Según han informado, durante estos días les comunicarán su firme decisión a los gerentes de los diferentes hospitales privados, a las compañías y a los facultativos para que avisen a los pacientes del paro de la actividad durante el próximo 23 de enero. Igualmente se ha pedido a los médicos que cuelguen en las puertas de sus consultas las cartas con la reivindicación. En esta línea, Carmona ha añadido que "si algún médico es expulsado de alguna compañía por apoyar esta reivindicación que el resto de sus compañeros paren hasta que sea readmitido".

El Colegio de Médicos de Sevilla y el Sindicato Médico de Sevilla esgrimen que no haber tenido en cuenta los incrementos del IPC, "ha supuesto una pérdida del 145% de las retribuciones de los profesionales de este sector, en un contexto, además, de insoportable y elevada inflación, aumento de los costes energéticos y del salario mínimo de los empleados",

Por su parte, ambos organismo han expresado la "confianza en el papel mediador de la Administración andaluza en este conflicto", que no tiene otro fin que "garantizar la calidad y la viabilidad de la asistencia sanitaria pública y privada en nuestra provincia y, en último término, en el conjunto de Andalucía".