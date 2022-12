El mejor cirujano plástico de Europa está en Sevilla

Tiene sólo 33 años, mucho camino por delante y varios hitos a sus espaldas. El doctor Francisco David Rodríguez Vela acaba de recibir en París el Premio Europeo de Medicina en Cirugía Plástica en el marco de la celebración de los European Awards in Medicine que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre en París. Un reconocimiento que el galardonado remite a sus pacientes por permitirle hacer "una cirugía plástica real".

Francisco David Rodríguez Vela estudió medicina por la Universidad de Sevilla para posteriormente especializarse en cirugía plástica, estética y reparadora en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde cumple diez años trabajando como parte del equipo del área de Cirugía Plástica y Grandes Quemados. Desde que comenzó sus estudios de medicina, el doctor Rodríguez Vela tenía clara su vocación: quería convertirse en cirujano plástico. Esto se debe, entre otros aspectos, a la otra disciplina a la que el doctor le dedicó gran parte de su época formativa: la música. Y es que, durante sus años de estudiante compaginó la medicina con sus estudios de música, obteniendo el título profesional de música en la especialidad de piano por el Conservatorio Cristóbal de Morales de Sevilla (2008) y el título superior por el Conservatorio Manuel Castillo de Sevilla (2020).

Su pasión por el arte y la música influyó positivamente en su trabajo como cirujano plástico, puesto que tiene muy integrados conceptos como son las proporciones o la armonía. "La música, el arte de combinar los sonidos en el tiempo, está más relacionado con la cirugía plástica de lo que pensamos, no sólo por la exigencia técnica que supone ser músico y por el bien combinar, es decir, por el sentido estético de la belleza y la proporción, sino porque el cirujano plástico también debe tener en cuenta el paso del tiempo, pues inexorablemente envejecemos", explica el doctor.

También la honestidad, que es, según el galardonado, la base de su trabajo diario. En la búsqueda de esa cirugía plástica honesta, el doctor se lanzó en plena pandemia a la puesta en funcionamiento de su propia clínica privada, Novaclínik. Un negocio que empezó en 2020 a pequeña escala y que dos años después le ha hecho sobresalir a nivel europeo. "No puedo estar más contento. Empezamos como una clínica pequeñita y hemos logrado tener repercusión a nivel europeo. Es todo un orgullo que tengo que compartir con todo mi equipo. Somos gente muy apañadas, como suele decirse en Sevilla", afirma.

Un salto de gigantes que para el doctor responde a un trabajo desde una perspectiva centrada en el paciente, "ofreciendo un servicio real, claro y transparente", que en palabras del doctor son "valores fundamentales". "Me lancé a la apertura de este negocio porque echaba en falta esa visión real de lo que es la cirugía plástica y estética. Que se entendiera esta especialidad como el acto médico que es", señala. "Si por algo nos caracterizamos en Novaclínik es por ser honestos, por decir lo que hay. Hay que explicar al paciente todo antes de intervenir. Hasta dónde podemos llegar, cuáles serán los resultados, las cicatrices y lo que conlleva una determinada operación estética. Cuando el paciente tiene toda esa información y decide intervenirse, los resultados son siempre satisfactorios", añade.

Por ello, uno de los objetivos de Rodríguez Vela desde que abrió su clínica en Sevilla ha sido "desmitificar la medicina estética". "No es algo, como se mostraba hace unos años en los medios, de transformar a alguien, al contrario, se trata de preservar la naturaleza de esa persona y ayudarla a mejorar y sentirse bien. El cirujano plástico tiene ahí una labor muy importante. Podemos hacer muchas cosas, pero no todo. Esos cuerpos ideales que vemos en las revistas están todos tratados con Photoshop y es lo que la gente no entiende. No operamos fotografías, operamos cuerpos reales y yo en eso intento ser muy real y mostrar el resultado al que podemos llegar. Somos bastantes objetivos con los casos que tratamos", argumenta.

Además de especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, es experto en medicina estética y tratamientos faciales, como la toxina botulínica, remodelación facial con ácido hialurónico e hidroxiapatita cálcica, hilos tensores, mesoterapia, entre otros y posee el título de Máster en Senología y Patología Mamaria por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, siendo vocal del comité de mama del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Con todo, destacar a nivel europeo no es su único mérito a su corta edad. Más allá del premio obtenido recientemente en París, el doctor Rodríguez Vela ya fue galardonado en el año 2020 con el Premio Nacional de Medicina en la especialidad de cirugía plástica, estética y reparadora, otorgado, igualmente, por la publicación El Suplemento.