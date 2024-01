Las mejores imágenes y memes del cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024

La obra de arte pintada por Salustiano García para el cartel de la Semana Santa de Sevilla de este 2024 se ha convertido en objeto de polémica tras su revelación. El pintor sevillano no ha recibido las muestras de cariño y admiración de todo el mundo cofrade, como suele ser habitual en este tipo de encargos, sino que por el contrario hay quienes ven su cartel una imagen que no les parece la más adecuada.

Lo que el artista ha querido recrear con su ilustración ha sido a Cristo Resucitado y para ello ha colocado en el centro de la imagen a Cristo cubierto solamente de cintura para bajo, el autor de la obra ha aclarado que su interpretación de este Resucitado enseña la misma piel que el Cristo de El Cachorro, por eso lleva el mismo paño que él y además otro de los elementos destacados son las potencias del Cristo del Amor.

𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟒🖌️ Obra de Salustiano. La Resurrección de Cristo, en el que aparecen elementos como el sudario del Cristo de la @HdadCachorro y las potencias del Cristo de la @Hdad_Amor.#SSantaSevilla2024 pic.twitter.com/X6fO2yG60H — Consejo HH y CC Sevilla (@ElConsejoSev) January 27, 2024

Salustiano García ha tenido de modelo para esta pintura a su hijo Horacio y desde que se presentó el debate sobre el cartel está servido, hay quienes ven tan sólo una bella pintura de un Cristo Resucitado y otros piensan que no es apropiado porque no representa la cultura cofrade. A pesar de las críticas recibidas el propio autor de la obra ha querido defenderse y afirma que no entiende que alguien pueda ver algo pecaminoso o sexual en su representación de su Cristo.

Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la noticia y las críticas, memes e imágenes colapsaron las diferentes redes sociales. Tanto es así que en lo que va del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavales (COAC) del Carnaval de Cádiz, este cartel ya ha sido objeto de varios cuplés por parte de un par de la chirigota del Bizcocho (San José de la Rinconada) y de la chirigota de Rota.

En la chirigota del Bizcocho se hace alusión a una polémica que ha habido con un autor de carnaval que acusa a una autora de no haber aceptado en su agrupación a una mujer trans y el remate del cuplé dice que la mujer trans es la que aparece en el cartel de Salustiano García. En la chirigota de Rota terminan sacando una imagen de Kiko Rivera como si fuese el cartel de la Semana Santa de este año.

Memes en redes sociales

me encanta el cartel de la Semana Santa de este año ❤️ pic.twitter.com/V6B9We4zu7 — mOtOpapi🔥🦋 (@jairoric0) January 27, 2024

Madre mía lo del cartel de la semana santa de Sevilla... pic.twitter.com/SdYmnd7iwN — El italiano ese 🍝🤌🍕 (@paella_con_pina) January 28, 2024

Que cosa más grande jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja pic.twitter.com/o27LrfoPN0 — El Psicólogo de San Lorenzo2️⃣ (@el_lorenzo2) January 30, 2024

No resucito porque no quiero pic.twitter.com/IiZkF8tZok — Manolo Rosado 🏳️‍🌈🐻 (@ManoloRosadoC) January 28, 2024

A ver ahora pic.twitter.com/P7HMdHyzzb — le frère 🔻🇵🇸 (@Lfrre) January 28, 2024

Que barbaridad el cartel de la semana santa de Sevilla pic.twitter.com/P7ad72fhqB — Álvaro Carmona (@sdesiensia) January 28, 2024

Pues a mí me encanta el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024. pic.twitter.com/RcWrG9RLF4 — Paco Pavía (@El_Pavia) January 30, 2024

Presentan el cartel de la Semana Santa de Sevilla.Los cofrades: pic.twitter.com/SDSgZi32ZW — ARTEPEREA (@arteperea) January 27, 2024

Isco viéndose en el cartel de Semana Santa de Sevilla 2024 💚 pic.twitter.com/LIiqlJmThL — 𝙎𝙞𝙚𝙢𝙥𝙧𝙚 𝙁𝙪𝙚𝙧𝙩𝙚 (@24Gavii) January 27, 2024