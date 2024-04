Los mejores oftalmólogos pediátricos se citan en un congreso en Sevilla

El Colegio de Médicos de Sevilla acoge el XXXI congreso anual que promueve la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica, que cuenta con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; la consejera de Salud, Catalina García; el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona; la presidenta de la Sociedad Española de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica (SEEOP),Pilar Merino; el decano de la Facultad de Medicina de Sevilla, Luis Capitán; y la presidenta del Comité Local y Secretaria General de la SEEOP, Milagros Merchante, como miembros del Comité de Honor.

Durante dos días, este jueves y mañana viernes, se expondrán asuntos como novedades en el tratamiento de la progresión de la miopía, glaucoma, queratocono, uveítis o retinopatía de la prematuridad. Las conferencias acabarán cada día a las 20:00 de la tarde, con tres pausas, una para el desayuno, otra para el almuerzo y una tercera para una exposición comercial.

La Conferencia de Honor Dr. Fernando Gómez de Liaño correrá este año a cargo de Pilar Gómez y versará sobre La anestesia tópica en el Estrabismo: 1996-2024. Por su parte, la invitada internacional de esta edición, la prestigiosa neuroftalmologa, y profesora asociada en The University of Texas Health Science Center, San Antonio de Texas, Emely Karam, se encargará de dar tres conferencias: Origen y semiología del nistagmo; Estrabismos de causa neurológica vs no neurológica; y, Mínimo signo ocular como expresión de una manifestación cerebral.

Además, Emely Karam participará en el Simposio de Estrabismos Paralíticos que tendrá lugar el viernes por la mañana. Dirigido a oftalmólogos y residentes, consistirá en una actualización de temas básicos clínico-quirúrgicos relacionados con las parálisis oculomotoras. Dichas patologías se ven cada vez con mayor frecuencia en las consultas de motilidad ocular y en las Urgencias, provocan síntomas y signos tan invalidantes como la visión doble y pueden suponer una amenaza, tanto para la visión como para la vida, si son secundarias a ciertas enfermedades neurológicas. Tendrá como moderadores a los Dres. Pilar Merino, Milagros Merchante, Jesús Barrio y Noemí Roselló.

A lo largo de esa misma jornada habrá dos sesiones de comunicaciones orales relacionadas con temas variados de Estrabismo, con su correspondiente tiempo para discusión, que permitirá compartir y debatir conocimientos y experiencias entre autores y asistentes.

En el Congreso también habrá dos mesas redondas de Estrabismo. La primera será bajo el título ¿Sabemos todo de la DVD? y estará moderada por la doctora Milagros Merchante; y una segunda que tendrá como lema central Torticolis para residentes. Origen, exploración, tratamiento y casos clínicos, siendo moderada por los doctores Ana Wert y José María Rodríguez del Valle.

Asimismo, se expondrán en dos pantallas digitales una gran selección de comunicaciones en panel para que los congresistas puedan visualizarlos durante los dos días, y también de forma asíncrona con sus correspondientes discusiones en la plataforma de la SEEOP.