El Metro de Sevilla une al Gobierno con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento pero no evita otro cruce de reproches

El Gobierno central y la Junta de Andalucía han inaugurado este viernes las obras del subtramo 3 de la Línea 3 del Metro de Sevilla, que unirá San Lázaro con el inicio de la Ronda Histórica. Ni el acto ni el protocolo, sin embargo, han evitado que un hito como este haya acabado convirtiéndose en el capítulo número ni se sabe del enfrentamiento entre ambas Administraciones. La propia obra en sí misma ha sido el detonante del cruce de reproches mutuos. María Jesús Montero ha llegado al evento recalcando que ellos están invirtiendo una millonada sin ser su competencia y criticando a Juanma Moreno por "estar todos los días haciéndose fotos" y el presidente de la Junta no ha tardado ni un rato en responderle que se hará "todas las fotos" que crea conveniente porque "avalan la cantidad de proyectos e iniciativas que impulsa desde Andalucía. Y como no hay dos sin tres, el alcalde de Sevilla también se ha sumado a esa batalla interminable para reclamar al Ejecutivo central "más implicación" con las infraestructuras de la ciudad, a lo que Montero también ha reaccionado diciéndole, entre otras cosas, que si el Gobierno no cofinanciase el Metro, "jamás se habría comenzado".

La primera en hablar en el Parque del Parlamento, que es donde se ha instalado la carpa donde se ha celebrado el acto, ha sido Montero. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha empezado fuerte: "La singularidad de esta obra es que el Gobierno de España no tiene competencia en el Metro, no tiene la obligación de financiar esta infraestructura que corresponde a la Junta de Andalucía, pero se comprometió a invertir 650 millones que están a disposición de la Junta", ha comentado.

Poco después, al hilo de la preparación de la Cumbre de la ONU que se celebrará aquí la próxima semana y del trabajo que está haciendo Pedro Sánchez para afrontarla, Montero ha aprovechado para lanzar el dardo directo a Moreno. "El gobernante que realmente se toma en serio su trabajo no puede estar todo el día haciéndose fotos, como pasa aquí en Andalucía, donde parece que la agenda política de Juanma Moreno consiste sólo y exclusivamente en inauguraciones y en confrontar con el Gobierno de España", ha criticado.

Apenas unos minutos después, Moreno ha llegado al parque y se ha saludado afablemente con Montero. Y un rato más tarde, la vicepresidenta ha subido al atril y el tono ha vuelto a ser el del principio, aunque el mensaje esta vez iba más dirigido al alcalde, que acababa de exigirle "más implicación" en las infraestructuras de la capital. Así que tras reiterar la inversión del Gobierno en el Metro, la ministra ha apostillado: "Si no lo hubiésemos financiado, jamás se habría comenzado". Y después ha añadido: "Esto es lealtad institucional: cada uno reclama para la ciudad los proyectos que cree convenientes. Esos proyectos se están activando ahora, aunque se comprometieron en otra legislatura en la que no estábamos nosotros".

Acto seguido, Montero ha destacado algunas "cifras récord" de inversión estatal en Sevilla y la provincia, como "los más de 1.000 millones de euros ejecutados desde 2018" o los 170 millones licitados en 2024, "la cantidad más alta de los quince últimos años". También reseñó que están "trabajando" en la mejora del aeropuerto y en la conexión ferroviaria con San Pablo y se quedó con los 750 millones invertidos en "la renovación del AVE Sevilla-Madrid".

Como era de esperar, el presidente de la Junta ha tardado en contestar el tiempo que ha tardado en subirse al atril para cerrar el acto. Primero ha alabado "el diálogo y la colaboración entre las Administraciones" y ha presumido de que el Metro "es el mejor ejemplo de lo que podemos hacer", pero a continuación ya no perdonó la indirecta de la ministra: "La colaboración institucional va a ser máxima y la cortería tiene que serlo también desde el inicio del acto. Hoy he llegado un poco más tarde porque he estado despachando asuntos importantes en el Palacio de San Telmo, asuntos de calado y de interés. Y desde luego nos vamos a hacer muchas fotos, todas las fotos que avalan la cantidad de proyectos y de iniciativas que estamos impulsando en todos y cada uno de los rincones de Andalucía", ha replicado.

"La Junta de Andalucía está haciendo tres Metros simultáneamente: Sevilla, Málaga y Granada. Pocas comunidades autónomas, por no decir ninguna, están haciendo esta inversión en infraestructuras", ha titulado Moreno, que ha aprovechado su intervención para tildar de "razonable" el cierre de la SE-40 y la conexión con el aeropuerto. También se ha referido ante el Gobierno a la "remodelación urgente" de los aeropuertos de Sevilla y Málaga, que "están en el límite del colapso", al hilo de la inversión de 3.200 millones del Ejecutivo central en la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Y como muestra de respaldo a José Luis Sanz y de confrontación de números con la ministra, ha recalcado que la Junta invertirá 336 millones en la provincia de Sevilla en 2025. "Nos sumamos a las reivindicaciones del alcalde. La provincia necesita el acompañamiento del Gobierno", ha dicho.

Y tras todas estas manifestaciones, Montero y Moreno se han despedido dándose dos besos y con amplias sonrisas. A continuación, la vicepresidenta del Gobierno se ha marchado con otros altos cargos socialistas allí presentes, como el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano; o el presidente de la Diputación, Javier Fernández. Y el presidente de la Junta, por su parte, se quedó haciéndose fotos (literalmente) junto a la consejera de Fomento, Rocío Díaz; el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; o el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez.