El ministro Óscar Puente llama "mentiroso" e "impresentable" al alcalde de Sevilla por la reprogramación de inversiones del Metro

El ministro de Transportes Óscar Puente ha acusado este viernes al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de ser "un mentiroso y un impresentable·. Lo ha hecho en su red social de X (antes twitter) a cuenta de la reprogramación de la inversión estatal del Metro de Sevilla en el tramo Norte de la línea 3. Puente ha añadido que no se reúne con Sanz por este motivo.

"Les voy a explicar por qué no me reúno, ni me reuniré con este señor. Y se lo resumo. Es un mentiroso y un impresentable. El gobierno NO HA RETRASADO LOS PAGOS AL METRO DE SEVILLA y mucho menos porque le dé nada a Cataluña. Siempre tratando de enfrentar territorios. El ritmo de ejecución de las obras del metro, que lleva a cabo la Junta de Andalucía, y que cofinancia el Gobierno de España, se ha retrasado, por lo que se celebró una comisión de seguimiento del convenio el 22 de julio en la que se modificó la previsión de pagos ajustándola a los ritmos reales de ejecución".

Y continúa Puente en su tuit. "Respecto de los pagos de la presente anualidad la Junta de Andalucía tiene hasta el 30 de noviembre de este año, para justificar la obra realizada que será abonada por el Ministerio antes del 31 de diciembre. Vengo de Granada de cerrar acuerdos importantes con Junta y Ayuntamiento, con gobernantes del PP. Pero con este señor es imposible el diálogo y el entendimiento. No concibe la política como servicio a la ciudadanía, sino como un escenario en el que confrontar a base de mentiras. Mentiras reproducidas además por medios que no se respetan a sí mismos ni a sus lectores. Flaco favor le hacen a Sevilla".

Respuesta de Sanz

El alcalde le ha respondido en su red social también.