El mosquito ataca de nuevo en Sevilla

Los mosquitos resisten en otoño. Agua, calor y humedad forman un potente cóctel que conforma el hábitat ideal para la reproducción de plagas como las de mosquitos que estos días están soportando los vecinos de la capital que han utilizado las redes sociales para denunciar la proliferación del insecto y sus efectos en forma de picaduras a finales del mes de octubre.

"¿Desde cuándo hay tantos mosquitos en Sevilla? Me acaban de comer de manera impresionante.....", afirmaba hace unos días un usuario de Twitter que se identifica como @PFER_01. No es el único. Basta poner en el buscador de esta red social las palabras "mosquitos Sevilla" y los resultados se disparan. "¿Puede dejar de haber mosquitos en Sevilla por favor??? estamos a finales de octubre", escribe en la misma red la usuaria @MegaraMcGregor. "No me ha picado un mosquito en todo el verano y me van a picar todos en los días que mas va a llover en Sevilla en todo el año????", es otro ejemplo publicado por una mujer que se identifica como @lourdesrguezz.

Son quejas, pero también hay mensajes de alerta que reclaman una actuación al Ayuntamiento de Sevilla, al que piden más fumigación para acabar con esta plaga. "Hola @Ayto_Sevilla ,se puede saber por qué hay tantos mosquitos en Sevilla? Es cierto que no se ha fumigado este año? Está mucha gente igual" o "A ver si es posible que fumiguen nuestros barrios, no se puede salir a la calle con los mosquitos.Tengo a mi hijo que da miedo de las picaduras. @Ayto_Sevilla", son otros ejemplos. O "Es una pasada, Sevilla esta llena de mosquitos.... @Ayto_Sevilla es una vergüenza como actúa frente a las necesidades de los sevillanos.... y eso que queda cada vez menos para las elecciones...", apunta contundente el usuario @By_Sueco.

La llegada de lluvias junto con el calor proliferan la aparición de los mosquitos en otoño. Esta es la conclusión a la que llegan los expertos que alertan de que el inicio de esta estación está "cargada de plagas". El biólogo e investigador de la Estación Biológica de Doñana, experto en mosquitos y en las enfermedades que estos transmiten, Jordi Figuirola, destaca el riesgo de que crezca la población del mosquito tigre debido a la humedad y las altas temperaturas, y con ello el aumento de sus molestas picaduras. "Mientras más sube el calor, más prolifera el mosquito tigre. Con temperaturas como los 32 grados que se esperan este fin de semana, es imposible que el mosquito nos abandone", afirma el experto.

Por su parte, Figuerola destaca el retroceso en la provincia del número de mosquitos del género culex, que son los transmisores del virus del Nilo. "Mientras que haya mosquitos se sigue detectando el virus, pero las trampas que tenemos en Coria de Río y La Puebla del Río nos indican que está bajado mucho la incidencia", explica.

Repelentes

Esta circunstancia también es corroborada desde las farmacias, donde se está notando estos días un aumento considerable de la venta de repelentes. Así lo confirma desde la Farmacia Pino Montano, Joaquín Venegas, que asegura haber notado un aumento de la demanda de "repelentes y de todo tipo de productos contra las picaduras de estos insectos".

Junto a ello, las Administraciones Públicas piden que se pongan en práctica medidas de prevención tan importantes como la limpieza de aquellos que permanecen en aguas estancadas, albercas, tanques o cualquier recipiente al aire libre que pueda acumular agua. Dentro de la casa la solución efectiva es la instalación de barreras físicas como mosquiteras en los accesos a la vivienda, sin olvidarse de mantener las puertas cerradas cuando estas no estén en uso. Además, se recomienda no hacer uso de jabones o cremas de olor intenso estando al aire libre, ya que los aromas dulces aumentan las probabilidades de picaduras de insectos y conservar una higiene corporal apropiada, porque los fuertes olores y sudoración, como el de los pies, le incita a picar.