Las mujeres científicas alzan la voz en Sevilla

Las mujeres y niñas siguen enfrentándose a diversas barreras, muchas de ellas sutiles, que dificultan su participación en la ciencia. Por ello, una década después de que la ONU declarara el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el número de iniciativas y de científicas implicadas no para de crecer. Con motivo del 11F, y con el objetivo primordial de fomentar las vocaciones científicas, sobre todo entre las alumnas, las profesoras de la Universidad de Sevilla se vuelcan una vez más para visibilizar el papel de la mujer científica.

Más de un centenar de investigadoras de la Universidad de Sevilla participan este año en un total de 32 iniciativas que acercarán la ciencia y el conocimiento a centros educativos de Sevilla, Arahal, Dos Hermanas, Santiponce, Tocina, Bormujos, Utrera, Mairena del Aljarafe y San Bartolomé de la Torre (Huelva), entre otras localidades. Además de charlas y talleres divulgativos, se ha organizado un Café con Ciencia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII) en el que 89 estudiantes de los IES Joaquín Romero Murube y Albert Einstein de Sevilla, y del IES Vicente Nuñez de Aguilar de la Frontera (Córdoba), compartirán desayuno con 20 investigadoras de todas las áreas del conocimiento.

Entre el 11 y el 19 de febrero se ofrecerán diversas actividades abiertas a todos los públicos. Entre ellas, destaca el cinefórum organizado por el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) en el que la profesora del departamento de Fisiología de la US Susana P. Gaytán comentará la película Joy (2024). Además, la Facultad de Física y la Unidad para la Igualdad han organizado diversas charlas divulgativas y el Instituto de Biomedicina de Sevilla proyectará el documental Mujeres en la 2-Investigadoras.

Además de la programación prevista, la Universidad de Sevilla, a través de sus investigadoras, ha puesto en marcha una campaña para destacar el papel del madrinazgo en el ámbito científico. Bajo el título Mujeres y Niñas tejiendo redes de conocimiento, la iniciativa, que ya se está difundiendo en las redes sociales institucionales de la Universidad de Sevilla, muestra fotografías de parejas o grupos de científicas que han tejido lazos de referencia e influencia a lo largo de sus trayectorias académicas. Con esta acción, la US busca visibilizar la importancia de la mentoría entre mujeres en la ciencia y fomentar nuevas vocaciones en las generaciones más jóvenes.

Un camino impulsado por la vocación y la curiosidad

También la Fundación Vithas, responsable de impulsar y apoyar la labor investigadora del grupo hospitalario, aprovecha esta efemérides para poner en valor la labor de sus profesionales que, desde distintos roles, contribuyen al desarrollo de la investigación sanitaria en femenino. El testimonio de cinco mujeres refleja la vocación, el esfuerzo y la pasión que requiere esta disciplina, así como los retos que aún persisten para lograr una mayor igualdad en el sector.

La doctora María Dolores Páramo, neuróloga en el Hospital Vithas Sevilla, descubrió su pasión por la investigación en la universidad, inspirada por sus profesores de Fisiología Médica. “Me enseñaron que era posible desvelar los secretos del organismo con la curiosidad de formular preguntas relevantes y la perseverancia en obtener respuestas”, recuerda. Actualmente, su equipo trabaja en ensayos clínicos sobre Esclerosis Múltiple, enfocándose en identificar pacientes que puedan beneficiarse de nuevos tratamientos.

Cinco profesionales del grupo Vithas reflexionan sobre su papel en la investigación y los retos del futuro. / M. G.

Por su parte, Esther Saiz, farmacéutica en el Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, destaca la curiosidad como motor fundamental de la investigación. “Siempre hay nuevas preguntas por responder. El inconformismo y la búsqueda constante de conocimiento son esenciales para avanzar en nuestro campo”, explica. Su labor se centra en la gestión de medicamentos en los ensayos clínicos, asegurando que los tratamientos en investigación cumplan con todos los estándares de calidad y seguridad.

Desde la enfermería, María Gallego, del Hospital Vithas Sevilla, recalca el valor de su profesión en el ámbito de la investigación clínica. “Nuestro papel es clave: cuidamos de los pacientes, realizamos procedimientos técnicos, procesamos muestras y recopilamos datos con el máximo rigor”, explica. Para ella, el futuro de la enfermería pasa por una mayor especialización en investigación: “Se necesita más inversión en formación para enfermeras investigadoras y una mayor divulgación de nuestra labor”.

A pesar de los avances en igualdad, las entrevistadas coinciden en que la conciliación sigue siendo uno de los grandes retos para las mujeres en la ciencia. La doctora Páramo confiesa que la maternidad ha sido un desafío en su carrera: “En ciertos momentos, ha sido difícil mantener la competitividad y he tenido que tomar decisiones complicadas”.

Para Pepa Almerich, responsable de coordinación del área de ensayos clínicos de la Fundación Vithas, el entorno hospitalario ha sido mayoritariamente femenino en su trayectoria profesional, pero reconoce que las mujeres suelen cargar con una mayor responsabilidad en el ámbito familiar. “Nos han educado en la igualdad, pero sigue existiendo una expectativa de que seamos nosotras quienes llevemos el peso del hogar. Afortunadamente, esto está cambiando y las nuevas generaciones tendrán más oportunidades de crecer sin esas limitaciones”, asegura.

Adriana Pastor, coordinadora de la Unidad Vithas de Ensayos Clínicos en Madrid (UVEC), añade otro obstáculo: el reconocimiento. “Ser mujer y joven en este ámbito no siempre ha sido fácil. He tenido que demostrar mi valía constantemente para que se tomaran en serio mi trabajo”, afirma. No obstante, destaca el apoyo recibido por parte de sus compañeros y la evolución positiva en el sector.

Mar Álvarez, directora de operaciones de Fundación Vithas, explica que “el rol de las mujeres en el campo de la investigación ha sido y es muy relevante en todas las aéreas de trabajo". "Afortunadamente, estamos asistiendo al incremento de su actividad con un rol de liderazgo. En este día, queremos reconocer su labor y reafirmar nuestro compromiso con la igualdad en el ámbito científico", afirma.

Avances científicos que marcan el futuro

Más allá de los desafíos, las investigadoras de Vithas ven con optimismo el futuro de la ciencia. En el campo de la neurología, la Dra. Páramo destaca el desarrollo de nuevas moléculas para el tratamiento de la Esclerosis Múltiple y la integración de herramientas de investigación en la práctica clínica. En oncología, Adriana Pastor resalta los avances en inmunoterapia y medicina de precisión, que están revolucionando el tratamiento del cáncer.

Desde la farmacia hospitalaria, Esther Saiz subraya la evolución de las terapias avanzadas, especialmente la terapia génica. “Estamos viendo avances que permiten abordar enfermedades para las que hasta ahora no existían tratamientos eficaces”, explica. Por su parte, Pepa Almerich señala que los ensayos clínicos en neurociencias, oncología y enfermedades metabólicas están logrando grandes progresos. “La detección precoz, la biopsia líquida y los tratamientos personalizados están cambiando la forma en la que abordamos enfermedades como el Alzheimer, la epilepsia o la obesidad”, destaca.

Un mensaje para las futuras científicas

A todas aquellas niñas y jóvenes que sueñan con dedicarse a la ciencia, estas cinco profesionales les envían un mensaje unánime: “Que persigan su pasión con esfuerzo y constancia, sin dejarse intimidar por los obstáculos”.

La doctora Páramo aconseja centrarse en lo que realmente importa: “Cuidarse, rodearse de buenas amistades y entrenar la disciplina de trabajo son claves para avanzar en esta profesión”. María Gallego recuerda que “queda mucha ciencia por descubrir y mucho por hacer por nuestros pacientes”, mientras que Adriana Pastor anima a las jóvenes a mantener su curiosidad: “Desde pequeños preguntamos el porqué de las cosas. Seguir cuestionándonos el mundo es lo que nos hace avanzar como sociedad”.

La investigación clínica no solo depende de médicos e investigadores principales, requiere un equipo multidisciplinar para avanzar con rigor y seguridad. El doctor Ángel Ayuso, director gerente de Fundación Vithas, destaca que “los ensayos clínicos no serían posibles sin la dedicación de coordinadoras de investigación, enfermeras y farmacéuticas. En su mayoría, son mujeres quienes desempeñan estos roles esenciales, aportando su talento y vocación a la ciencia y la salud”.

El compromiso de Vithas con la investigación y la igualdad se refleja en cada uno de estos testimonios. A través del trabajo de profesionales como ellas, la ciencia avanza, abriendo nuevas oportunidades para la salud del futuro.