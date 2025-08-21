Muñoz denuncia montañas de basuras en el Polígono Sur tras diez días sin servicio de limpieza

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha denunciado este jueves la situación de insalubridad que vive el Polígono Sur y que se agrava en el caso de la barriada de Martínez Montañés, donde ha podido comprobar cómo la basura se ha ido acumulando durante diez días en las calles.

“El abandono de los barrios es una de las señas de identidad de la gestión del señor Sanz en la Alcaldía de Sevilla, es evidente a estas alturas del mandato que hay barrios de primera y barrios de segunda, incluso algunos de tercera como es el caso del Polígono Sur “, ha comentado Muñoz durante una visita a la zona.

Muñoz ha recordado la promesa del alcalde en torno a la limpieza pública de la ciudad, insistiendo en que es un incumplimiento más que se hace muy evidente en barrios como el Polígono Sur, donde la degradación lejos de disminuir ha ido aumentando en los últimos meses.

Vecinos de la zona han comentado al portavoz que la situación este mes de agosto se ha vuelto insostenible, pues las altas temperaturas registradas han descompuesto las basuras y favorecido la proliferación de ratas en el barrio.

Desde el Grupo Municipal Socialsita se exige al equipo de gobierno del PP un plan continuo de limpieza y mantenimiento que garantice la igualdad de trato entre todos los barrios de Sevilla. “No basta con zafarranchos puntuales”, ha insistido Muñoz.