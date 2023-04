Más de 50.000 niños no son atendidos por un pediatra en su centro de salud

La falta de pediatras es un problema que conocen bien los padres y madres de Andalucía. El problema no es nuevo, ni afecta sólo a nuestra comunidad autónoma y, por ende, a la provincia de Sevilla. Hay plazas vacantes en todas las comunidades de España y son miles los niños que no son atendidos por pediatras. Los tratan médicos, pero de familia. La situación afecta sobre todo a los pueblos y es producto del déficit de especialistas en Pediatría. Los que acaban el MIR en esta especialidad se quedan generalmente en las grandes ciudades y no hay suficientes profesionales para cubrir las zonas rurales.

Según la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap), el 22% de los niños sevillanos son atendidos por médicos de familia en funciones de pediatría u otras especialidades. Son un total de 51.119 menores de 14 años y se concentran, en su mayoría, en las zonas rurales. La situación preocupa, y mucho, al colectivo, que advierte que "todo puede ir a peor" por la "falta de relevo generacional".

"Hay muchos niños que son vistos por pediatras que rondan los 60 años. No tenemos recambio por lo que este problema que tenemos ahora irá a peor en los próximos años. Es un problema muy grave porque hay estudios científicos que avalan que los sistemas sanitarios en los que sus niños son vistos por pediatras y no por médicos de familia tienen mejores resultados en salud. Eso significa que la población infantil está mejor atendida y tiene menos complicaciones en sus patologías", asegura la portavoz de la AndaPap y pediatra, Carmen Fidalgo.

La reivindicación de que los niños tengan su pediatra tiene su justificación. Frente a lo tres meses de formación sobre atención infantil que reciben los médicos de familia, los pediatras se capacitan cuatro años. "Que nos quedemos sin pediatras sólo se puede traducir en una peor asistencia para los menores andaluces, que son nuestro futuro", añade.

La radiografía pediátrica, según datos facilitados a este periódico por la asociación, y que han sido aportados por el portal de transparencia de la Junta de Andalucía, deja ver que Sevilla precisa de refuerzos en una especialidad que es complementada en la atención presencial por médicos de Familia.

En toda la provincia son 60 los cupos de pediatría que no son atendidos por pediatras. La ausencia de especialistas también es visible en la capital, donde, según los datos que maneja la AndaPap hay 2.477 niños y niñas que son atendidos por médicos generalistas. Se reparten por los centros de salud de Palmete (654), Amate (820), Polígono Sur (691) y Valdezorras (312).

En el resto de la geografía sevillana, llama la atención Lebrija, donde la situación de la Atención Primaria, en general, lleva meses acaparando titulares de prensa por la "deficiente" atención que denuncian sindicatos y vecinos por falta una "permanente falta de personal". De hecho, el pasado enero, un grupo de personas se encerró durante una noche en las instalaciones del centro de salud para mostrar su malestar. Fuentes del Sindicato Médico de Sevilla apuntaron entonces que, de una plantilla de 15 profesionales, sólo tres iniciaron el año en activo. El problema se extrapola también a la pediatría. Hasta cuatro cupos se encuentran en estos momentos atendidos por médicos de familia. Suman un total de 3.738 menores que no tienen pediatra en el municipio.

En Las Cabezas de San Juan, El Viso del Alcor y Estepa, los niños también son asistidos por un médico de familia. Son los otros tres municipios en los que hay más de un cupo sin pediatra. En concreto, tres en Las Cabezas, de 843, 859 y 469 menores; dos en El Viso del Alcor (1.449 y 1.389); y otros dos en Estepa (887 y 959).

El resto de menores que no son atendidos por pediatras en la provincia se corresponden con un cupo en Santiponce de 1.090 niños; Almensilla (698); Isla Mayor (773); Olivares (842); Aznalcázar (1.058); Villamanrique de la Condesa (948); Bollullos de la Mitación (810); Sanlúcar la Mayor (707); Umbrete (716); Écija (966); El Saucejo (779); Los Corrales (805); Badolatosa (511); Casariche (693); Gilena (424) Herrera (885); Pedrera (753); Fuentes de Andalucía (851); Marchena (919); Lantejuela (885); Osuna (783); La Puebla de Cazalla (720); Alcalá del Río (910); Burguillos (1.041); Brenes (975); Villaverde del Río (983); Tocina (1.245); Carmona (1.089); Cazalla de la Sierra (517); Constantina (615); Gerena (1.148); Guillena (914); La Algaba (811); La Campana (631); Lora del Río (777); Puebla de los Infantes (832); Mairena del Alcor (696); Dos Hermanas (733); Arahal (860); El Cuervo (1.190); Los Palacios (860); Montellano (1.066); y El Palmar de Troya (436).

El problema se repite por el resto de la geografía andaluza y es, incluso, más acuciante en otras provincias. Según los datos de la AndaPap el 70% de los niños de Huelva o Almería no tienen pediatra. En toda Andalucía, la cifra asciende a 450.000 niños, que representarían el 40% de la población infantil. "La falta de profesionales viene propiciada por años de dejadez institucional, así como por una oferta poco atractiva para las nuevas generaciones de pediatras", sentencia el presidente de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria, el doctor José Murcia.